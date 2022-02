Chiquis se pasea como en una pasarela y su novio Emilio Sánchez se babea por ella

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquis Rivera publicó un muy sensual video en el que hace gala de sus movimientos al caminar como si estuviera en una pasarela.

La cantante e hija de la fallecida intérprete mexicana Jenni Rivera, salió de un ascensor y contoneó sus caderas mientras lucía un atuendo color naranja que consta de una chaqueta, un top y un pantalón a juego mientras presume su libro, “Invencible”.

“In order to be UNSTOPPABLE, you must not only talk the talk, but walk the walk (Para ser IMPARABLE, no solo debes hablar por hablar, sino caminar por el camino)”, fue el texto que acompañó a este video que hasta el momento tiene más de 50,000 me gustas y cientos de comentarios.

En los comentarios de esta publicación destaca el de su novio, Emilio Sánchez, quien ha dejado varios emojis de una carita babeandose por ella.

Además de ese comentario, destacan los de varios de sus fanáticos quienes le han expresado a Chiquis Rivera su apoyo y admiración. Estos son algunos de los mensajes que le han dejado: “Eres una gran mujer de admirar, eres mi ejemplo a seguir y te amo tanto. Sé que tu mami está orgullosa de la gran niña que crió”, “You are my Inspiration”, “Eres mucho con demasiado mami!!!”

“Invencible” es su tercer libro, y el segundo autobiográfico, y en él Chiquis habla desde el corazón de varias situaciones que la han afectado durante su vida.

Chiquis contó en una entrevista exclusiva que: “Al escribir este libro fue una forma de terapia, me ayudó a sanar muchísimas cosas, fueron casi 3 años de escribirlo… Todo el pasado se queda atrás, se queda en este libro, siento como que ya no tengo que cargar con eso. A los que les interesa saber ciertas cosas, no más es de chismes, o aclarar, hay mucho más en este libro, es poder inspirar y empoderar, y ojalá ayudar a las personas que han pasado por las cosas que yo he pasado, y no encuentran salida”.

Entre sus declaraciones en la entrevista exclusiva, Chiquis precisó que en el libro habla de todo, incluso de los errores que cometió pues ahora quiere ser diferente en todos los aspectos de su vida.

Lee la entrevista completa haciendo click aquí.

