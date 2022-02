Eugenio Derbez no podrá asistir a los premios Oscar 2022 a pesar de nominación por ‘CODA’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La lista de los nominados a los premios Oscar 2022 se liberó este 8 de febrero por la mañana y numerosos títulos están compitiendo en la categoría a Mejor Película, entre ellos ‘CODA: Señales del corazón’, producción que tiene a Eugenio Derbez como uno de sus grandes talentos.

A través de su cuenta de Instagram, el actor mexicano compartió un video de cómo fue enterarse de la noticia en el que expresó su emoción y felicidad, sin embargo, en entrevista para el programa ‘Hoy’ confesó que este año no podrá acudir a la gala que se celebrará el próximo 27 de marzo.

“Estoy muy contento, me levanté a las 5 de la mañana porque nos pusimos de acuerdo junto con todos los actores de ‘CODA’ y la directora de ver las nominaciones, bueno, cada quien desde donde está, pero juntos, y pues con la maravillosa noticia de que tenemos 3 nominaciones: Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Adaptado y el premio mayor que es Mejor Película”, contó primero.

El también comediante luego admitió que no esperaba ser nominado por su papel en el filme, pero se dijo emocionado de haber formado parte del proyecto ahora que ha llegado tan lejos.

“Fue una gran emoción, sobre todo por mis compañeros”, expresó.

Y a pesar de que para distintos actores, directores y productores asistir a la premiación es todo un logro en su carrera, en esta ocasión Eugenio tendrá que declinar la invitación por una poderosa razón.

“Fíjate que no voy a poder en esta ocasión justamente porque estoy filmando una película, y me invitaron, pero se me conflictuaba con la filmación y es una película que no se puede mover a otra fecha, entonces desgraciadamente no voy a poder estar ahí físicamente porque voy a estar filmando, pero estaré ahí de corazón”, dijo al mismo tiempo de revelar que también fue considerado para estar presente en el escenario anunciando una de las categorías de la gala.

“Los Oscares son los más importantes, y bueno, estamos muy contentos sobre todo por la reacción del público”, señaló.

En esta cinta Eugenio Derbez asumió el papel de un instructor de coro que ayuda a perseguir las metas de una chica de 17 años de la escuela secundaria que quiere audicionar para el programa de música de una prestigiosa universidad.

‘Coda’ también está nominada para los SAG Awards en la categoría Mejor Ensamble de Cast; ceremonia de premiación que se efectuará el próximo 27 de febrero.

