“Encanto” consigue tres nominaciones a los Oscar

Este 8 de febrero se anunciaron las nominaciones al Oscar 2022 durante una transmisión en vivo presentada por Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan, y “Encanto” de Disney ha sido nominada a Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por “Dos Oruguitas”, que es interpretada por Sebastián Yatra y compuesta por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

La película dirigida por Byron Howard y Jared Bush, tal y como dice Walt Disney Animation Studios en su página web, “cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigales, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso y encantador llamado ‘Encanto’”.

Llegó a los cines a finales del 2021, aterrizó en Disney+ a principios de este 2022 y como era de esperar, se convirtió rápidamente en un éxito mundial. Tanto que el pasado primero de febrero “We Don’t Talk About Bruno”, una de las canciones de la cinta interpretada por los colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo, los norteamericanos Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, y la argentina Stephanie Beatriz, hizo historia al convertirse en la número 1 en la lista Billboard Hot 100 y ser la segunda canción de Disney en lograr esta posición luego de que “A Whole New World”, de Aladdin, hiciera lo mismo en el año 1993.

El estreno de “Encanto” marcó, además, un aniversario redondo para Walt Disney Animation Studios, pues es el largometraje número 60 del legendario estudio de animación, que hizo su debut en la pantalla grande con “Snow White and the Seven Dwarfs” estrenada en 1937.

Tuvo una destacada participación en los Golden Globes, celebrados el pasado 9 de enero, pues ganó ya como Mejor Película Animada.

En esta ocasión, para los Oscar, se batirá el cobre en dicha categoría contra “Luca”, “Raya and the Last Dragon”, “Flee” y “The Mitchells vs. The Machines”; y en Mejor Banda Sonora contra “Don’t Look Up”, “Dune”, “The Power of the Dog” y “Parallel Mothers”.

En cuanto a Mejor Canción Original, competirá con “No Time to Die” de Billie Eilish, “Down to Joy” de Van Morrison, “Somehow You Do” de Reba McEntire y “Be Alive” de Beyoncé.

Miranda escribió todas las canciones del filme colombiano y recibió una historia por crédito en la película animada que recaudó más de $237 millones en la taquilla mundial.

Es así entonces que “Encanto” acudirá con grandes expectativas a la cita en la que se entregarán las codiciadas estatuillas de la Academia de Hollywood el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre. View this post on Instagram A post shared by Disney’s Encanto (@encantomovie)

