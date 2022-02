Ivy Queen sorprende a sus fanáticos con constantes cambios de look y con su cuerpazo de infarto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ivy Queen sí que sabe sorprender a sus fanáticos con sus atrevidos cambios de look. La cantante boricua de reggaetón muestra de manera frecuente a través de su cuenta de Instagram los diversos tipos de look que usa y la hacen resaltar.

Ya su fanaticada está acostumbrada a verla luciendo atrevidos cambios en su cabello en cuanto a color y peinado. Además de sus looks, la artista siempre sorprende con su vestuario que la ayuda siempre a destacar las curvas de su cuerpo.

Aquí repasamos algunos de los looks que ha lucido durante lo que va de año 2022 y cómo los ha acompañado con atrevidos outfits:

El primer look que lució este año lo dejó ver apenas el 1 de enero y consta de el cabello corto muy por sobre los hombros y de tono rubio, con marcas en color negro.

El 4 de enero publicó una imagen luciendo el cabello largo, ondulado y de color rosa. Ese look junto al vestido y maquillaje que lució le valió que le dijeran que parecía una de las hermanas Kardashian, las famosas empresarias estadounidenses.

Asimismo, días después, mantuvo el cabello rosa, pero esta vez corto por sobre los hombros otra vez.

El 28 de enero el rubio volvió a deslumbrar en su cuenta de Instagram con su cabellera larga. En tres publicaciones seguidas la boricua destacó este color de cabello y su largo hasta la retaguardia. View this post on Instagram A post shared by IvyQueenDiva (@ivyqueendiva)

En febrero llegó el rojo: con un sensual vestido rosa que deja ver su tanga y resalta su figura, Ivy Queen mostró el cabello rizo en color rojo bastante fuerte y se ganó como siempre algunos piropos de sus fanáticos. Ese color de cabello también lo presumió con dos publicaciones más. View this post on Instagram A post shared by IvyQueenDiva (@ivyqueendiva)

Ahora, parece haber llegado el turno del negro: en su más reciente publicación de Instagram la boricua mostró un look de cabello corto y negro, con una cola en lo más alto. ¿Cuál será el siguiente cambio de look de Ivy Queen? View this post on Instagram A post shared by IvyQueenDiva (@ivyqueendiva)

