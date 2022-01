Ivy Queen con un traje negro pegadito y cabello rosa deslumbra a sus seguidores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ivy Queen ha deslumbrado a sus seguidores al lucir un espectacular atuendo para asistir a un evento en la ciudad de Miami. La cantante de reggaetón boricua, también conocida como “la caballota” del género urbano, se puso un outfit de color negro y enloqueció a más de uno con su sensual figura y personalidad.

Martha Ivelisse Pesante, nombre de pila de la también compositora y productora musical, se presentó en una discoteca en Miami y se encontró con varios artistas del mundo de la música.

Con el outfit negro, que constaba de un pantalón ajustado, una camisa de plumas sin tirantes y unas botas de tacón brillantes Ivy Queen deslumbró. Además, lució su cabello rosa, look que desde hace algunas semanas luce y que le valió que le dijeran que parecía una hermana del clan Kardashian.

Estos son algunos de los comentarios que le han dejado a “la diva”, como también es reconocida: “Es que tú eres bella. No es lo físico reina! Es que eres imponente. Es tu presencia”, “¡Qué lindo verte brillar así, me llena de alegría!”, “Yo creo que eres una demostración de lo que decides ser y lo impones. Es increíble en verdad” y “No es lo mismo llamarla que ver la tú venir pónganle la pista que ya llego la Queen @ivyqueendiva te amo mi reina”.

“Con mi combete en una noche de reggaetón y perreo a lo underground”, fue uno de los mensajes que publicó junto a una serie de fotografías en la que destacan el cantante Randy, del dúo de reggaetón Jowell y Randy, y los artistas Trueno y Nicki Nicole.

Además compartió unas fotos junto a Busta Rhymes, un reconocido actor y rapero estadounidense. “Icono, Leyenda, Escuela y Universidad. G.O.A.T @bustarhymes. (Mi foto favorita es la última). Such a Honor to have your presence and respect. Long live hip hop”, le dijo la boricua a Rhymes en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento esas icónicas imágenes junto a Busta Rhymes tienen más de 47 mil me gustas en la cuenta de Ivy Queen.

