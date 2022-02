Ivy Queen presume su nuevo look, su figura y su tanga en un vestidito rosa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ivy Queen ha causado un nuevo revuelo en su cuenta de Instagram al publicar unas muy sexys fotografías en las que presume de su nuevo color de cabello y de su sensual figura, luciendo un vestido de tiras rosas que deja ver su tanga, y tapándose los senos con una mano.

La cantante boricua ahora tiene el cabello color rojo fuego, y lo luce con ondulaciones. “Ni en esta vida ni en la futura me duras. Si nos vamos de averdura! 👉🏼DESLIZA QUE TE DEJE”, fue el mensaje que escribió la artista al dejar estas despampanantes fotografías para todos sus seguidores.

El vestido de tiras pegadas una a la otra, también deja ver la piel de la cantante, por lo que debe taparse los senos con una mano. Además, este atuendo revela la tanga color roja que usa Ivy Queen.

Estos son algunos de los mensajes que le han dejado a “La caballota”, como es conocida en el mundo de la música urbana, en esta sensual publicación: “Las pelirrojas se divierten más”, “ELLA ES LA SENSACIÓN DEL BLOQUE”, “que clase de abuso esas tomas, pero la segunda hasta me dio un mareo”, “Eres la verdadera patrona mi respeto y admiración”, y “Es que ella es una diosa” se pueden leer al ingresar a la sección de comentarios de este post de Instagram, que ya roza los 115,000 Me Gustas.

Ivy Queen si que sabe cómo sorprender a sus seguidores de Instagram, quienes han llegado a asegurar que parece una de las hermanas Kardashians. Hace algunas semanas la cantante boricua lució un look de cabello rosa, bastante largo, y le dijeron que parecía una de las miembros de esta familia mundialmente reconocida.

Además, hace algunos días se presentó en un show en la ciudad de Miami y usó un atuendo totalmente negro, con su cabello rosa, y derrochó toda su sensualidad en el escenario y lo mostró en Instagram. “Con mi combete en una noche de reggaetón y perreo a lo underground”, escribió junto a una serie de fotografías en las que destaca Randy, del dúo musical Jowell y Randy, y los artistas argentinos Trueno y Nicki Nicole.

Esa noche también se topó con Busta Rhymes, un reconocido actor y rapero estadounidense. “Icono, Leyenda, Escuela y Universidad. G.O.A.T @bustarhymes. (Mi foto favorita es la última). Such a Honor to have your presence and respect. Long live hip hop”, le escribió al artista.

