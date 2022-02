Niña de Virginia murió de covid días después de que su maestra la nombrara “enfermera de clase”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En septiembre de 2021 Teresa Sperry, de 10 años, fue nombrada por su profesora como “enfermera de clase”, título que le hizo mucha ilusión a la estudiante de quito grado.



Los padres de la menor de edad, de Virginia, recuerdan con claridad aquel día en que Teresa llegó a casa y les contó sobre la tarea extra que le habían asignado; entre sus funciones principales se encontraba acompañar a la enfermería a los alumnos que se sintieran mal y en ocasiones tenía que ir al salón de clases a recoger la mochila de alguno de los enfermos.



La madre de Teresa no estaba de acuerdo con la tarea impuesta a su hija ya que de sus tres hijos ella era la única que no había sido vacunada contra el covid, en palabras de la tutora de la niña “estaba desprotegida” ante el crecimiento de casos graves de la variante Delta.



Los padres recordaron a The Washington Post que Teresa fue enviada a la escuela con miedos por no tener la vacuna, pero como cientos de padres, aceptaron porque la menor no quería seguir en casa tomando clases en línea.



“Mi hija tenía 10 años y la vacuna no había salido (para los niños de esa edad) De todas las personas en el mundo que podrían haber hecho ese trabajo (la eligieron a ella que) estaba desprotegida”, dijo la madre al diario The Post.



La angustia de los Sperry creció más cuando días después de que su hija ejerció su título de “enfermera de clase” llegó con un fuerte dolor de cabeza. El dolor inicialmente se presentó en la escuela y se quedó un par de horas en la enfermería hasta que su dolor disminuyó, la enfermera le dijo que podía irse a casa y volver al otro día si se sentía mejor.



Al otro día Teresa volvió a la escuela y cuando regresó a casa tomó una siesta inusual, al despertar su temperatura se había disparado por lo que los padres de la menor llamaron a su pediatra y le mandó medicamento como si tuviera covid, contaron los padres a The Washington Post.



Teresa ya no sólo tenía temperatura, sino dolor de garganta y de cabeza realmente intolerables, mismos que llevaron a su padre, quien es una persona discapacitada, a pedirle a su esposa que llevara a la menor de urgencias al hospital.



En el hospital, según el medio antes mencionado, le realizaron una prueba de covid y la mandaron en casa; más tarde recibieron una llamada donde confirmaron a los Sperry que Teresa se había contagiado de coronavirus, el padre quería que los médicos escucharan el silbido que su hija emitía y al entrar a la habitación se dio cuenta de que no respiraba y pidió ayuda.



La estudiante de quinto grado fue llevada de emergencia al hospital y pese a los esfuerzos médicos murió.



A casi seis meses de la muerte de Teresa, los Sperry desean saber si su hija murió porque se contagió en la escuela y poder vivir en paz, sin embargo, las autoridades escolares (en su momento indicaron que Teresa no acompañaba a niños con posibles síntomas de covid a la enfermería) se han negado a compartir registros, videos y más documentos para que se lleve a cabo una investigación profunda que determine si la menor de 10 años murió desempeñando su papel de “enfermera de clase”.

