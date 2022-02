Carolina Sandoval se saca la ropa para bañarse y dejarse ver en Instagram, y así complacer a sus “lombrices digitales”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde que Carolina Sandoval explotó en redes sociales, no hay día en que no la ataquen sus haters o “lombrices digitales” como ella los llama. Sin embargo, en pocas ocasiones se le ha visto darles la razón. Por eso esta ocasión es especial.

En Instagram, hace un par de horas, apareció un video de La Venenosa bañándose. Esto no es algo nuevo para sus fans. No es la primera ni la última vez en la que la venezolana se deja ver con poca ropa o sin nada en la red. Sin embargo en esta ocasión lo hizo para lavarse el cabello. La acusaron de no lavárselo y ella aseguró que éstos tenían razón.

“Como cuando las #lombricesdigitales tienen razón y se la damos. Como cuando dicen que no me lavo el cabello hasta no ir a ver a @johanjimenezofficial y es verdad”.

Pero ojo, que aunque les dio la razón, también agregó: “Como cuando me vale tres pepinos y dos arepas de mantequilla y me baño con mi canción favorita”.

