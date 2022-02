Carolina Sandoval presumió las curvas de su cuerpo en ropa interior antes de que su esposo le pusiera la faja

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval ha hecho gala de sus curvas al presumirlas mientras luce un conjunto negro de ropa interior. “La venenosa” dejó verse en este outfit segundos antes de que Nick, su esposo, la ayudara a ponerse una de sus fajas.

Desde su habitación, Carolina Sandoval y su esposo protagonizaron este video en el que él la ayuda a ponerse la faja y ella habla sobre su esposo, sus fajas y su vida como empresaria.

La pareja optó por poner la faja mientras “La venenosa” está acostada sobre la cama, pues es una manera mucho más fácil de colocar y apretarla en donde debe ir fijada.

“Necesito la mejor ayuda de todas: la del hombre que las sabe poner mejor. Aprietamela, mi amor, que ahora hay mucho que apretar. Las fajas se empiezan a poner desde abajo y dice la leyenda que es mejor ponersela acostada”, dijo.

Además, la influencer venezolana dijo: “Yo recuerdo que todas estas cosas me traían muchos problemas cuando mi vida como empresaria todavía no estaba en el lugar que yo imaginaba que iba a estar. Además, luego de que su esposo terminó de ponerle la faja Carolina Sandoval se vistió y le dijo a la gente: “Que no les de pena ponerse faja”.

En la publicación “La Venenosa” escribió: “Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo atrás cuando me censuraban y me decían que “una presentadora” no podía usar, ni exhibir su faja estuve a punto de perder lo que sería mi entrada por la puerta grande al mundo de los negocios. Se imaginan que los hubiese escuchado?? Se imaginan que hubiese aceptado tal saboteo emocional por los estereotipos? Se imaginan ???”.

En muchas oportunidades Carolina Sandoval ha presumido de su figura sin ningún tabú. Uno de los videos más recientes que ha publicado en su cuenta de Instagram, donde tiene el lujo de tener más de 2.9 millones de seguidores, fue en el que presumió su figura luciendo un ajustado body mientras tomaba una ducha para lavarse el cabello rojo con los productos de Jomari Goyso.

Además, días después, volvió a presumir sus curvas en otro ajustado body pero en color rojo mientras se untaba el cuerpo con lubricante.

