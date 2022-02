¿Penal a Vinicius? “Si lo hubiera golpeado no se levanta y le saco sangre” [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Raúl Albiol, capitán del Villarreal, aseguró que no fue penalti el golpe fortuito que tuvo con el brasileño Vinícius Junior, al que dijo que en caso de haber golpeado no se levantaba y lo habría sacado del campo seguro.

“No lo vi venir, y si le hubiera golpeado no se levanta, le hago sangre seguro. Ha sido un choque y se ha levantado. Ahora hablarán de penaltis, igual que en la ida, pero chocó con mi hombro y nada más. Si le llego a darle un codazo se sale del campo seguro. Se levantó enseguida, no tenía nada y él me lo ha reconocido”, dijo en Movistar.

El central valoró el punto obtenido ante el líder de LaLiga. “Una parte para cada equipo. Pudimos ganar la primera parte, pero en la segunda tuvieron ocasiones claras y sufrimos. El punto hay que darlo por bueno, es lo que tiene el Real Madrid, es el líder y un gran equipo, si no aprovechas tus ocasiones, al final, sufres”.

“Son un gran equipo, y es normal que te someta. Bajamos un pelín físicamente en la segunda parte. Ellos son jugadores de mucha calidad, nos hicieron correr mucho. Es un punto bueno. Estamos por detrás de los puntos que queremos, pero llevamos una buena línea y el empate es para estar contentos”, sentenció.

