De la mano de Stafford y Kupp Los Angeles Rams conquistaron el Super Bowl LVI ante Cincinnati Bengals [Videos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Dos asistencias de Matthew Stafford y dos touchdown de Cooper Kupp hicieron posible que Los Angeles Rams hicieran valer su localía y conquistaran este domingo el Super Bowl LVI al vencer 23-20 a Cincinnati Bengals.

Aunque los ofensivas comenzaron un poco apagadas tras un intento por parte de cada equipo de avanzar en yardas, Los Angeles Rams fueron los primeros en pegar al marcador con un touchdown que llegó de una captura extraordinaria de Odell Beckham Jr. luego de un lanzamiento perfecto de Matthew Stafford cuando restaban casi seis minutos del primer cuarto.

La respuesta no tardaría en llegar para los Bengals por medio de un pase de más de 50 yardas que logró capturar Ja’Marr Chase casi en la yarda 10 y aunque Higgins estuvo cerca de convertir en zona de anotación al final Cincinnati no pudo realizar la anotación.

Posteriormente terminó siendo Evan McPherson el que le dio los primeros tres puntos a los Bengals por medio de un gol de campo para el 7-3 que cerró el primer cuarto.

Para el segundo cuarto la ofensiva de Rams volvería a atacar por medio de Beckham Jr.. El wide receiver atrapó una pelota que recorrió 20 yardas y comandó la nueva ofensiva que más adelante culminó con el segundo pase de anotación de Stafford para que la estrella de los californianos, Cooper Kupp, aumentara la ventaja a 14-3.

Los Angeles buscaron el adicional pero al momento del tiro del pateador el balón no fue colocado de manera correcta y la acción terminó con la intercepción de Bengals.

En la siguiente ofensiva, Tee Higgins obtuvo su revancha para los Bengals al capturar un pase de Mixon para la anotación que sumaría un tanto más tras el tiro adicional para el 13-10 con 5 minutos restantes del cuarto.

Los minutos restantes los protagonizaron las defensivas de cada uno de los equipos que buscaron por todos los medios un nuevo touchdown, pero sus intentos fueron infructuosos.

La nota negativa antes del cierre del segundo cuarto fue la lesión de Beckham Jr., quien dejó el campo y fue retirado por asistencia médica tras un fuerte choque.

En el entretiempo, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Dr. Dre y Eminem se dedicaron a animar a los presentes con una presentación que fue un claro homenaje a Dr. Dre y que trajo como sorpresas la aparición de 50 Cent y de Anderson Paak.

Para la reanudación de la segunda parte Los Angeles Rams comenzaron dormidos y apenas en los primeros segundos un pase de Burrow de 75 yardas culminó con la segunda anotación de la noche para Higgins que puso el 17-10, en una jugada controversial por una presunta falta antes de la captura. Burrow to Higgins for 75 yards and the @Bengals have the lead! #RuleItAll



📺: #SBLVI on NBC

📱: https://t.co/K02y40b5Nu pic.twitter.com/lTfM3W8nyA— NFL (@NFL) February 14, 2022

El golpe que recibieron los Rams no paró ahí porque luego del tanto adicional por el tiro de campo la ofensiva se vio interceptada por la defensa rival en el primer intento de avance, lo que les permitió a los Bengals aumentar la ventaja a 20-13 por el segundo gol de campo de McPhenson. Intercambio de balón = 3 puntitos más a la ventaja 👟🏈



📺 @FOXSportsMX#NFLMX #SBLVI #RuleItAll pic.twitter.com/M97leIIxNT— NFL México (@nflmx) February 14, 2022

La defensa de Cincinnati continuó firme y Los Angeles se tuvo que conformar con el gol de campo de Matt Gay que puso las acciones 16-20 a favor de Bengals mientras restaba poco más de seis minutos del tercer cuarto. Matt Gay y su gol de campo de 4️⃣1️⃣ yds acerca a los @RamsNFL 🙌



📺 @FOXSportsMX#NFLMX #SBLVI #RamsHouse pic.twitter.com/MZUhU6BzXq— NFL México (@nflmx) February 14, 2022

El resto del tercer cuarto fue metro trámite aunque faltando dos minutos para el final del tercer período Rams casi logra robar la pelota a los Bengals en la yarda 5, lo que hubiese significado regresar al frente en el marcador.

Para el inicio del cuarto, una jugada aislada en la que embistieron a Joe Burrow terminó con la lesión del quarterback de los Bengals, lo que terminó por aniquilar las opciones de los Bengals.

Las alarmas se encendieron porque Burrow ya tiene historial de lesiones de ligamentos; sin embargo, el golpe fue en la rodilla contraria a la de su operación de ligamentos cruzados.

Los errores de ambos equipos tanto defensivos como ofensivos protagonizaron al menos los 10 minutos primeros del último cuarto pero ninguno pudo concretar y el marcador se mantuvo en 16-20.

Pero el que fue el mejor quarterback en la liga en el último cuarto, Stafford, apareció como protagonista para comandar la ofensiva de Rams junto a su mejor aliado Kupp y remontar 23-20 con un touchdown en la yarda 1 faltando 1:30, tras varios intentos en jugadas interrumpidas por castigos e intercepciones. COOPER KUPP FOR THE LEAD!



📺: #SBLVI on NBC

📱: https://t.co/K02y40b5Nu pic.twitter.com/vhHjVNRsnC— NFL (@NFL) February 14, 2022

Con 46 segundos de juego apareció el de la experiencia; Aaron Donald derribó a la ofensiva de los Bengals y decretó la victoria de Los Angeles Rams para la explosión de todos los presentes en el SoFi Stadium. AARON FRICKIN' DONALD.#RAMSHOUSE #SBLVI pic.twitter.com/KbmZYWmjN9— NFL (@NFL) February 14, 2022

Con la victoria, Los Angeles Rams conquistaron el segundo Super Bowl de su historia tras el conseguido en 1999 y su cuarto título en el fútbol americano (1945, 1951). THE @RAMSNFL ARE SUPER BOWL LVI CHAMPIONS! #SBLVI #RAMSHOUSE pic.twitter.com/PueeR6DfhA— NFL (@NFL) February 14, 2022

También te podría interesar:

Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, hacen vibrar el medio tiempo del Super Bowl LVI