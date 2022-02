Raúl González nos revela la ‘Fórmula RG’ que le salvó la vida el día que se miró al espejo y se dijo: “Me cansé de mí”

Exclusiva

Raúl González un día se miró al espejo y se dijo: “Me cansé de mí mismo”... Ese día descubrió que ya no quería dejarse ganar por el pasado, lo vivido, el auto saboteo, que la comida ya no podía ser nunca más su refugio, y había probado que no había lipo o Tummy Tuck que le funcionara si no cambiaba él.

Así comenzó un camino nuevo, junto a quienes más lo conocen: su familia, su hermana Milizta, su mamá Estrella y su cuñado Biaggio, y empezaron a soñar en lo que, dos años después es el emprendimiento que le salvó la vida: ‘Súmale a Tu Vida’ y la ‘Fórmula RG’.

¿Qué son? En exclusiva, antes que él mismo lo cuenta, lo revela aquí, a continuación:

-¿Qué es la ‘Fórmula RG’?

Raúl González: Mira ‘Súmale a Tú Vida’ nace como una plataforma, una comunidad en la que a través de pilares como: Pensar en positivo, la motivación, los consejos de buena alimentación, ejercicios, una cápsula que se llama La Fórmula RG… Yo invito a todas aquellas personas, y les cuento el secreto que tanto me pidieron durante mucho tiempo para yo ganarle la batalla al sobrepeso…

Durante mucho tiempo yo estuve batallando con el sobrepeso, estuve en una montaña rusa de tallas, de entrenadores, de planes, de doctores, de pastillas, de operaciones, que me llevaban precisamente a esa lucha como el sobrepeso. Me cansé de mis excusas, suena duro, pero me cansé de mí mismo, me cansé del Raúl victimizado en su pasado, me cansé de esa montaña rusa, y un día yo dije: “Ya basta, porque tienes 50 años, ya basta, no nacimos para pagar biles y morir, creo que nacimos para vivir una vida y disfrutarla, aceptando nuestro pasado, aceptando quiénes somos, aceptando la vida que tenemos”. Y a partir de ahí intentar pasar a un próximo nivel, de ahí nace ‘Súmale a Tú Vida’.

-‘Súmale a Tu Vida’ nace de un ‘click’ en la tuya y de ahí se deriva en la Fórmula RG, pero ¿ cómo llegas a materializarlo?

Raúl González: Esta cápsula nace con la intención de 3 puntos fundamentales, es algo que creamos un equipo: está mi hermana Militza, mi hermano Biaggio Correale, está el director de operaciones y vicepresidente Carlos Scoffio, y el doctor Daniel Valero, qué es un doctor experto en medicina antienvejecimiento y en nutrición. La intención fue crear en una sola cápsula, que para mí es lo importante de todo esto, es hecha aquí en este país, con ingredientes ergo génicos, que te dan energía y queman la grasa del cuerpo, y que además de eso, te da toda esa motivación, te da todas esas ganas para que tengas un día extraordinario, a partir de ahí se creó esa fórmula.

Estas cápsulas en la que te tomas 2 en la mañana con una comida, y 2 en la tarde, son un pilar fundamental con 5 cosas más, que tiene que ver con hidratarte, con moverte, con una nutrición sana, con pensar en positivo, con evolucionar, y con crecer.

-Es la primera vez que se ha sostenido en el tiempo y tanto tiempo, tu cambio, ¿cuándo tú empiezas a tomar tú Fórmula RG?

Raúl González: Hace unos 6 meses, cuando empezamos con las pruebas junto al doctor Daniel Valero y los laboratorios a buscar ¿cuál era?, ¿qué era?, ¿qué necesitaba yo?… Yo creo que lo importante de todo es entender que esto está basado en mi testimonio de vida. Hay 1000 maneras de hacer las cosas, yo las probé todas, algunas me funcionaron perfectamente, otras no, pero hablo de mí, de poder hoy en día despertarme a las 4:15 de la mañana y trotar y caminar y correr y comprometerme, y honrar mi palabra, con tirar las excusas, pal’ carajo los miedos, las ataduras. Nosotros estamos muy conectados a nuestro pasado y con nuestro pasado, no podemos luchar, el pasado está ahí, ¿cómo vemos el pasado de manera distinta para dejar de estar anclados ahí?… Es un consejo que yo le doy a la gente, desde mi corazón, desnúdate frente al espejo, y mírate a los ojos y pregúntate: “¿Lo que ves te gusta?, ¿lo que ves en tus ojos te gusta?, ¿hasta cuándo vas a responsabilizar a los demás por lo que te pasa? … Asume la responsabilidad de tu vida, tú la cagaste, tú hiciste cosas que no debías, algunas de manera consciente, algunas de manera inconsciente”… Nacemos y somos esponja que absorbe conductas y patrones y cosas de los demás, y vamos creciendo, así y mientras más crecemos, crecen nuestros miedos, nuestros complejos, y no, hay que aceptarse, hay que hay que amarse y tomar acción siempre se puede pasar a un próximo nivel.

-Hace unos días entrevistaste a Ana Patricia Gámez, te probabas su faja, decías que alguna vez usaste cuando te hiciste una lipo, y hay un mito que te hiciste una operación bariátrica, ¿es ciertas?

Raúl González: Agradezco tu pregunta, no me hice una lipo, yo me hice 2, yo me hice un Tummy Tuck cuando adelgace en el 2010, y cuando adelgacé fue porque me hice una operación de billroth para acabar con una gastritis y una acidez fuerte que tenía, que ya no había pastilla con la que me ayudara, por el maltrato que yo le había dado a mi cuerpo, y al mismo tiempo me iba a ayudar a adelgazar.

Y sí adelgacé muchísimo, pero yo les invito a las personas que me escriben y me dicen: “que vas a hablar si te operaste”, “yo sé dónde te operaste”… Yo sé también dónde me operé, yo fui para que me operaran. Estamos en el 2022, las redes sociales no mienten, yo quiero hablar con la verdad, vean mis fotos del 2018, del 2019, yo perdí esas 3 operaciones, el Tummy Tuck y las 2 liposucción, ¿por qué? Porque todo funciona, pero al final tienes que cambiar tú… Volví a engordar y hasta mucho más, hoy el sacrificio, mi alimentación, mi entrega, mi compromiso, ya no creo en la mediocridad conmigo mismo, con mi fórmula, con mi sistema de vida, he demostrado que lo puedo lograr, que lo pude lograr, y el que realmente lo quiere lo puede lograr.

-Raúl ¿Qué cambio para que hoy, lejos de esas operaciones, y todo lo del pasado, lleves dos años saludable?

Raúl González: Muchas cosas, es un proceso de auto encubrimiento, yo tengo libros por todas partes, son libros de entender por qué yo me auto sabotea tanto con las comidas, ¿qué hay en mí? O ¿qué había en mí y en mi manera de pensar?… Fue cuando entendí que el cambio es interno, hay muchas motivadores, muchos escritores, mucha gente que habla de la charlatanería en la motivación… Lo que yo aprendí es entender el ¿por qué?, cuando lo tienes claro tú vas a luchar y hacer lo que sea para lograrlo.

Raúl González. Foto: Enrique Tubio

Yo no quería seguir viviendo como estaba viviendo, mi vida no era una vida desastrosa, ni miserable, pero no era la vida que yo quería vivir y me pregunté, “¿Raúl, por qué vas a luchar?, ¿por un pasado con el que no puedes hacer nada? o ¿vas a luchar por un presente para que el futuro sea mucho mejor?”… Y esto no es paja, esto no es tontería, esto es algo que yo he experimentado en mi vida. La muerte de mi padre también me marcó muchísimo, me vi un día y dije, “Wow Raúl, la responsabilidad que tiene ahora es muy grande, con tu madre, contigo mismo, con tu hermana, con tu futuro ¿qué va a pasar ahora?”…

Me atacó nuevamente en miedo y la inseguridad. El COVID lo llamé el virus de la soledad, y fue una enseñanza para mí porque no me quitó el hambre, entre en crisis y me quería comer el mundo entero, y ahí todavía yo decía: “Ves Raúl, todavía eso está allí latente, así que es algo en lo que hay que trabajar”… Yo hoy estoy aquí para honrarme a mí, para cuidarme a mí, yo ya sé lo que no tengo que hacer para no volver a caer en círculo dañino, porque al final son conductas y patrones que son dañinos, eso es la lección y es ahí donde yo creo que está realmente, cuando hice click.

-Hablas de miedo ¿cuál es ese miedo que estas orgulloso de haber superado o por lo menos dominado?

Raúl González: Miedo al rechazo, es uno de los miedos más grande que todo ser humano puede experimentar en su vida, por cómo piensas, por cómo eres, por cómo te ves, por cómo te miran, por lo que opinen los demás, cuando al final para mí, con todo el respeto, no hay una verdad, y al final cada quien tiene que vivir feliz y en paz con ella. El trabajo siempre, además de la pasión, ha sido el escape, la catarsis, la vía de salvación en algún momento. Hoy me veo frente al espejo y me mientras me afeito, y tengo tallas menos en mi ropa, y veo marcas que se acercan para decirme: “Raúl, queremos que uses nuestra ropa”… ¿Qué he hecho? Desnudarme, sin tener miedo y desde mi corazón decir lo que es cierto e invitar a la gente a que no pierda más tiempo, a que no podemos vivir de lo que piensen los demás, esto es una invitación basado en lo que yo pude superar, eso quiero dejarlo claro.

Raúl González. Foto: Enrique Tubio

-Cuando pudiste superar, dominar y crecer y hacer ese click y encontrar esta fórmula ¿qué sentiste?

Raúl González: Una paz inmensa, me siento feliz, siento que yo soy dueño de mi vida… Volví a mí vida a mi manera, soy el dueño de mi vida, de mi decisiones y de lo que quiero hacer, soy responsable de lo que hago, de lo que digo, y yo creo mucho en Dios, pero Dios no puede hacer ese trabajo por mí, esa parte del trabajo me corresponde a mí… Dios dijo: “Ayúdate que yo te ayudaré”, nadie te va a salvar, hay un ejército de ángeles que te ayuda, que te quiere, que te apoya pero aquí el que te salva eres tú, si tú eres el problema, tú también eres la solución, y eso es lo que yo quiero decirle a la gente en ‘Súmale a Tú Vida’ a través de las redes sociales, a través de la página web, yo estoy comprometido a seguir compartiendo mi vida, mi experiencia, mis consejos con la intención de que ojala, la gente se sume, la comunidad y el que quiera sumarse está bienvenido.

-¿Por qué esta fórmula sí que te hizo poner no solo tu cuerpo, sino también tu credibilidad de por medio.

Raúl González: Porque fue lo que realmente se pareció más a mí, porque cuando me senté con mi hermana, con mi cuñado y cuando nos sentamos con el señor Carlos Scoffio, lo hablamos, yo dije: “Quiero hacer algo del cual yo me sienta tranquilo, me sienta responsable, me sienta claro de lo que es”… Es mi responsabilidad, es mi cara, es en mi imagen, es mi testimonio.

-Con esta nueva aventura, también se suma una nueva responsabilidad porque la misión se amplió y las personas van a esperar de ti mucho más, ¿cómo es para ti está responsabilidad?

Raúl González: Muy grande, pero me encanta. Tengo cuadernos, libros, este sábado estamos grabando 3 meses de contenido de todo lo que va, de los consejos y yo se lo digo a ellos en la mañana, motivándolos me motivó yo, entonces tengo una responsabilidad muy grande, pero como yo siento y sé que yo le gané al sobrepeso, estoy aquí para que juntos, como comunidad, podamos hacerlo.

– ¿Qué le dices a estas personas que estaban pendientes a que les revelaras tu Fórmula RG?

Raúl González: Que lo estoy haciendo con verdad, que lo estoy haciendo con honestidad, que estoy asumiendo todo lo que tengo que asumir, que pregunten lo que quieran, que estoy comprometido a que esto sea un gran éxito en todos los aspectos, que ojalá este Súmale a Tú vida como plataforma, esta Fórmula RG impacte de manera positiva en todas estas áreas: de nutrición, de ejercicios, de pensar en positivo, creo que eso al final es la intención y ojalá logre.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA A RAÚL GONZÁLEZ EN VIDEO:

