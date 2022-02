Chiquis Rivera amaneció rodeada de flores, globos y mariachis en San Valentín

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el Día de San Valentín los famosos, al igual que muchas personas en el mundo, aprovecharon para sorprender a sus parejas con preciosos detalles en este día que celebra el amor y también la amistad. Chiquis Rivera amaneció rodeada con rosas rojas, globos en forma de corazones y música de mariachis en el amanecer de este día especial.

Chiquis compartió en sus historias de Instagram parte de la romántica decoración por este día especial que tuvo en casa. En las historias de Instagram de Emilio Sánchez, el novio de Chiquis, se pudo apreciar que la música de mariachis que suena en el lugar, es cortesía de un grupo que estuvo en la casa para tocarle serenatas.

En los videos que compartieron en las redes sociales se ven cientos de pétalos de rosas esparcidos en el piso, mientras que un gran árbol de rosas resalta en el medio de la sala. Asimismo, los globos en forma de corazón tocan el techo de la casa y hay floreros con algunas rosas dentro alrededor del piso.

“Si nos dejan”, es la clásica canción que cantan los mariachis y que se escucha en el video compartido por Chiquis. Además, Chiquis escribió “God-morning”, en la historia que compartió.

Chiquis Rivera, además de celebrar San Valentín, durante estos días ha celebrado el lanzamiento de su libro “Invencible”, en el que habla de momentos difíciles que ha vivido durante su vida.

“Al escribir este libro fue una forma de terapia, me ayudó a sanar muchísimas cosas, fueron casi 3 años de escribirlo… Todo el pasado se queda atrás, se queda en este libro, siento como que ya no tengo que cargar con eso. A los que les interesa saber ciertas cosas, no más es de chismes, o aclarar, hay mucho más en este libro, es poder inspirar y empoderar, y ojalá ayudar a las personas que han pasado por las cosas que yo he pasado, y no encuentran salida”, dijo en una entrevista referente a su libro.

Además, ante el lanzamiento cientos de sus fanáticos le han expresado su apoyo: “Eres una gran mujer de admirar, eres mi ejemplo a seguir y te amo tanto. Sé que tu mami está orgullosa de la gran niña que crió”, “You are my Inspiration”, “Eres mucho con demasiado mami!!!”.

