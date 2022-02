Maribel Guardia dice que hubo un malentendido en la entrevista donde habló sobre Chiquis: “Yo quiero a esta niña y siempre la he defendido”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Maribel Guardia expresó que hubo un malentendido en la entrevista donde habló sobre el libro que recién acaba de publicar Chiquis Rivera, la hija de la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera.

La actriz había conversado con los medios de comunicación, quienes le preguntaron su opinión acerca del tema y ella había dicho que había que esperar muchos años para contar la vida en un libro, no a los 30, y se refirió a la relación de Chiquis con Lorenzo Mendez, un tema que la cantante toca en su libro.

“Yo nunca hubiera escrito un libro de mi vida ni contando la vida de nadie. Yo, pero cada quien su vida… No me parece, pienso que a la hora de contar tu historia es tu versión pero la otra persona tendrá otra versión, ¿no? Todavía hay que esperar muchos años para contar tu vida, no a los 30”, dijo ante las cámaras de televisión, sin embargo, alega que hubo una confusión.

“Con mi preciosa amiga @chiquis 💕”, dijo al inicio del texto que acompaña la publicación en la que posa junto a Chiquis Rivera.

“Hubo un malentendido de una entrevista que me hicieron. Yo quiero a esta niña y siempre la he defendido, me parece una mujer valiente, trabajadora y exitosa, como su adorada mamá”, agregó la actriz.

“Le deseo mucho éxito con el nuevo libro que está lanzando, después de hablar con ella y explicarme parte del contenido, ya muero por leerlo”, concluyó Maribel Guardia en el texto que compartió para aclarar la situación.

Chiquis Rivera publicó su libro y habló sobre ello:

“Al escribir este libro fue una forma de terapia, me ayudó a sanar muchísimas cosas, fueron casi 3 años de escribirlo… Todo el pasado se queda atrás, se queda en este libro, siento como que ya no tengo que cargar con eso. A los que les interesa saber ciertas cosas, no más es de chismes, o aclarar, hay mucho más en este libro, es poder inspirar y empoderar, y ojalá ayudar a las personas que han pasado por las cosas que yo he pasado, y no encuentran salida”, dijo en esta entrevista exclusiva.

