“Nunca esperé estar tan excitado por una niña de 12 años”: Denuncian a conserje escolar de Texas por enviar mensajes sexuales a una menor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los padres de una menor de edad de Texas denunciaron antes las autoridades al ex conserje de la escuela secundaria de Texas, Noah Brune, de enviar varios mensajes sexuales a su hija de 12 años.



Tras la denuncia, la policía de San Antonio arrestó al ex conserje de 26 años y fue acusado de solicitud en línea de una menor.



Brune, quien trabajaba como conserje en la Escuela Intermedia Rawlinson en el Distrito Escolar Independiente de Northside, también perdió su trabajo por los mensajes inapropiados a la estudiante.



“Nunca esperé estar tan excitado por una niña de 12 años”, “Me gustaría que me enviaras algunas fotos”, fueron algunos de los tantos mensajes que el acusado envió a la menor de edad.



El resto de los mensajes, según los padres de la menor, eran demasiado explícitos como para que las autoridades los dieran a conocer.



Entre los mensajes que envió el ex conserje, resalta una donde se puede ver claramente su rostro, lo que lo implica aún más en este caso de abuso infantil.



Brune aceptó haber tenido comunicación con dos chicas a través de Instagram, además, se dijo preocupado por no haber usado su número real y usar una aplicación que le permitía usar un número falso.



Sin embargo, la policía no indicó si Noah Brune aceptó haber entrado en contacto con la menor de 12 años.



Los investigadores del caso por su parte incautaron el teléfono celular del acusado y le realizaron un examen forense en busca de pistas que los lleven a llegar a una conclusión sobre el caso en el que se encuentra implicado.



Por ahora Noah Brune se encuentra bajo arresto en espera de conocer el castigo que recibirá por haber enviado mensajes con alto contenido sexual a una menor de edad y los padres de la menor de edad no bajarán la guardia hasta ver al supuesto acosador de su hija tras las rejas.

Te puede interesar: