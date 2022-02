Balean 24 veces a adolescente de 15 años que iba a la tienda a comprar golosinas en Chicago

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado sábado el adolescente Sincere Cole, de 15 años, fue baleado 24 veces mientras se dirigía a la tienda de la gasolinería Shell ubicada en la cuadra 2400 de West Marquette Road en Marquette Park.



Pese a que las autoridades de Chicago han dado a conocer que el menor de edad murió de un disparo en la cabeza, la tía del menor, Brandy Martin, ha informado a la prensa del lugar que su sobrino no sólo recibió un disparo, sino 24.



“¿Cuántos niños más? Yo estoy aquí por mi sobrino y a la vez estoy aquí por cualquier persona que ha perdido a un ser querido debido a la violencia (que se vive) en nuestras calles”, dijo Brandy Martín.



Tras los hechos, la tutora de Sincere Cole se reunió con la prensa en la gasolinera donde que el menor de edad perdió la vida y entre lágrimas hizo una petición a la comunidad.



“Quiero que todos colaboren con la investigación, (que) la gente que vive en los edificios cerca de esta gasolinera informe si vio cuando balearon mortalmente a mi sobrino, alguien debe saber quién fue”, pidió Martin.



“Vivía para trabajar (podía) limpiar casas, echar gasolina, quitar la nieve… de manera legal, de manera legítima”, dijo la tía de la víctima sobre los trabajos que se buscaba Sincere Cole.



Hasta el momento se sabe que no hay un detenido por los hechos, sin embargo, la Faith Community Church of Saint Sabina ofrece una recompensa de $ 5,000 a cualquier persona con información que pueda conducir a un arresto.



“Tengo que pararme aquí y gritar de adentro hacia afuera y asegurarme de correr la voz para que no sea otro nombre, otro número, otra etiqueta. No se olviden de nosotros porque estamos ubicados en áreas que (son) de bajos ingresos”, dijo Martin.



