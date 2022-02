“No eres un monstruo”: Condenan a mujer de Oklahoma por el asesinato de su hijo a manos de su novio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Foto: Sheriff Cleveland Co / Cortesía

Cadena perpetua, ese sería el castigo que inicialmente enfrentaría Rebecca Hogue, de Oklahoma, por el asesinato de su hijo, Ryder, de 2 años, a manos de su novio Christopher Trent.



De acuerdo con una declaración jurada, a la que tuvo acceso BBC Mundo, después de una larga jornada de trabajo Rebecca Hogue llegó a casa agotada y lo primero que hizo fue quitarse la ropa de trabajo y se metió a la cama; a su lado estaba su hijo y novio.



Al amanecer Rebecca Hogue se dio cuenta de que su hijo no respiraba y llamó al 911 para pedir ayuda; a esa hora su novio Christopher Trent ya no estaba en casa, aparentemente se había ido a trabajar.

Cuando los socorristas llegaron al lugar encontraron a la desesperada madre intentando reanimar a su pequeño. El menor de edad fue llevado de emergencia al hospital donde fue declarado muerto.



De acuerdo con el medio antes citado, la ex mesera de un casino de la ciudad de Norman llamó en varias ocasiones a Christopher Trent para contarle lo que había pasado, sin embargo, no tuvo respuesta alguna.



El reporte forense llegó a la conclusión de que Ryder murió a causa de un traumatismo causado por un objeto contundente; los investigadores por su parte hallaron rastros de cabello del menor de edad en la pared de la casa que Rebecca Hogue y Christopher Trent compartían.



Cuatro días después de la muerte de Ryder, la policía halló el cuerpo de Christopher Trent en las montañas de Wichita con signos aparentes de suicidio, además de un mensaje tallado en el tronco de un árbol que decía: “Rebecca es inocente”



Tras el arresto de Rebecca Hogue, la madre de la víctima declaró que tenía sospechas de que su novio golpeaba a su hijo, incluso, buscó en internet en varias ocasiones si las lesiones del menor eran naturales, por una agresión e incluso por abuso sexual, sin embargo, Trent negó una y otra vez que estuviera lastimando al menor de edad.



Pese a que uno de los fiscales señaló en una ocasión que no había evidencias directas para incriminar a Rebecca Hogue del asesinato de su hijo y que había sido Christopher Trent quien cometió el delito, el jurado determinó lo contrario. Después de mirar las imágenes del menor con golpes en todo su cuerpecito, incluso en sus genitales, el jurado determinó que la mujer debía pagar por el crimen con una cadena perpetua.



A su caso se suma la ley de “Falta de protección”; de acuerdo con la legislación de algunos estados, los padres que faltan a la hora de proteger a sus hijos de un abuso son acusado del mismo crimen que se cometa contra los menores.



Sin embargo, este viernes la durante una audiencia el caso dio un inesperado giro.



“Ryder fue toda mi existencia. Sin mi hijo, mi mundo se ha desgarrado. Habría hecho cualquier cosa para evitar el abuso que ocurrió. No quiero morir en una celda de la cárcel”, dijo Rebeca Hogue durante la sentencia.



Tras la clemencia de la madre de la víctima, la jueza Michael Tupper condenó a Hogue a 16 meses de prisión con tres meses cumplidos.



“No eres un monstruo, tienes valor. Años no es un castigo proporcional, meses es más justo. Cada mes será representativo de un año en el que habrías sido legalmente responsable de Ryder”, dijo Tupper mientras dictaba la sentencia de Hogue.

Te puede interesar: