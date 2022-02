Doña Cuquita contó que siente la presencia de Vicente Fernández a más de dos meses de su fallecimiento

María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández, mejor conocida como Doña Cuquita, abrió las puertas de su hogar en el día del cumpleaños de Vicente Fernández, el cual se celebró a tan solo días de haberse cumplido dos meses del fallecimiento del cantante mexicano.

La prensa, familiares y amigos ingresaron al rancho “Mis tres potrillos” para celebrar el día del nacimiento de don Vicente Fernández.

En declaraciones que hizo Doña Cuquita detalló que siente la presencia de su adorado “Chente”.

“Increíble, pero se forma una cruz en mi cama… De verdad, con la colcha, con todo se forma una cruz, pero a diario diario diario”, contó la viuda de Vicente Fernández ante las cámaras.

Además, Doña Cuquita reveló que no está lista para ir a uno de los conciertos de su hijo Alejandro Fernández. Ella pensó que sí, pero la realidad fue que no pudo. “Yo digo que si estaba lista pero no, quise ver el show y le dije ‘¿sabes qué? no. No más con verlo a él ensayar y el mariachi le dije ‘no, no estoy lista, ya me voy’”.

Ante las preguntas de la prensa sobre si había consultado a un espiritista para entender de alguna manera lo que sucedía ella respondió: “No, no he consultado. Yo le digo ‘no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’”.

También, la viuda de “El Charro de Huentitán” reveló que todos los días a las 5 de la tarde va al lugar donde está sepultado su esposo y le reza su rosario. Además, en ese lugar está una gran estatua en homenaje a Vicente Fernández, que tardó dos años en estar lista y en principio la obra fue supervisada por el mismo cantante.

Hace algunos días Doña Cuquita y su hijo Alejandro vivieron un lindo momento juntos en una visita que el cantante catalogó como inesperada.

“El potrillo” publicó unas emocionantes fotos junto a su madre en las que se nota que están al borde de mil emociones. “Una visita muy grata e inesperada. Te amo, mami!!! Un día a la vez. Ánimo! ♥️”, escribió Alejandro Fernández junto a la serie de fotografías con su madre visiblemente emocionada.

