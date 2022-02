Urgen a que más neoyorquinos sin papeles y aquellos que no pueden pagar un seguro de salud apliquen al NYC Care

La pandemia del COVID-19 puso de manifiesto las severas inequidades que existen en la ciudad de Nueva York. Y tras evidenciarse que gran parte de las personas que perdieron la vida por el coronavirus en los cinco condados fueron inmigrantes y personas de color de bajos recursos, que no contaban con acceso preventivo a servicios de salud, ahora más que nunca urge que todos los neoyorquinos tengan atención médica de calidad.

Ese es el llamado que están haciendo las autoridades de Salud de la Gran Manzana, de la mano de organizaciones comunitarias, recalcando que sin importar si un neoyorquino es indocumentado, o si no tiene dinero para pagar un seguro médico, puede beneficiarse de una cobertura de salud, a través del programa NYC Care, que comenzó a implementarse en el 2019.

Así lo destacó la red de hospitales públicos de la Ciudad, NYC Health + Hospitals, tras anunciar que el programa NYC Care ya alcanzó más de 100,000 beneficiarios, 60% de ellos hispanos, quienes han podido tener acceso a atención médica con servicios gratuitos y de bajo costo, a la que antes no tenían acceso.

El ecuatoriano Jorge Lara, quien padece artritis debilitante hace más de 8 años, fue presentado como el paciente número 100,000 del programa, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la unidad médica Gotham Health, Roosevelt de NYC Health + Hospitals, y el inmigrante calificó el plan de salud como una bendición.

“NYC Care cambia vidas. En mi caso y en el de familiares y amigos que antes no podíamos tener tratamientos para nuestras enfermedades, este seguro es una gran bendición”, comentó el ecuatoriano. “Yo no pago sino $2 dólares y a veces nada, y recibo todo tipo de atención médica en español, para el problema que tengo, que por años me quitó la movilidad de mis piernas”.

El inmigrante, quien aplicó hace poco tiempo al NYC Care, y quien dice que ha tenido mejoríás significativas en su salud, aseguró que antes de sumarse al programa, gastó miles de dólares intentando recibir atención médica privada, y cuando ya no pudo pagar más, los servicios de salud le fueron suspendidos.

“Aquí a uno lo hacen sentir como una persona, se nota que les importa ayudarnos con nuestras dolencias y no como en muchos lugares que lo ven a uno pobre o sin papeles y solo les interesa el dinero”, dijo el inmigrante, quien invitó a quienes aun no tienen protección de salud que se inscriban. “Es un proceso muy fácil, a uno lo ayudan a llenar todos los papeles y es rápido el acceso a las citas y los chequeos. No hay que temer nada, pues ellos no comparten información con nadie”.

Kenia Guevara, quien lleva más de seis meses con el NYC Care, también manifestó que esta iniciativa le cambió su vida y hasta la manera en que era percibida por unidades prestadoras de salud.

“Esto ha sido una bendición para mí, porque antes cuando quería una cita, me pedían seguro o dinero por adelantado y hasta me trataban mal. Ahora recibo un trato amable y agradable y gracias a eso me detectaron una gastritis que me empezaron a tratar, que si no, se me hubiera podido convertir en una enfermedad más grave”, dijo la hondureña.

Y sobre el impacto que ha tenido el NYC Care en las comunidades más pobres, el presidente y director ejecutivo de NYC Health + Hospitals, Mitchell Katz, no solo recalcó que ha beneficiado a miles de familias sin importar su estatus migratorio, y sus ingresos, sino que es la iniciativa más grande y completa de todo el país para garantizar la atención médica a neoyorquinos vulnerables y de bajos recursos.

“NYC Care es de las iniciativas más grandes y completas para garantizar la atención médica para los neoyorquinos y sirve como modelo para el resto de la nación”, dijo el funcionario, instando a que los interesados en inscribirse al programa, llamen al 646-NYC CARE (646-692-2273). “En el poco tiempo transcurrido desde que lanzamos el programa, hemos conectado a más de 100,000 personas con atención primaria, preventiva y especializada que tal vez nunca hubieran recibido. Esto habla de la increíble necesidad en nuestra comunidad”.

Y es que según datos del programa, donde han jugado un rol protagónico organizaciones comunitarias como NICE, Make the Road y otras 20, al ayudar a conectar a miembros con el NYC Care, aproximadamente el 81% de los beneficiarios actuales viven en los 33 vecindarios identificados por la NYC Taskforce on Racial Inclusion and Equity, como los más afectados por el COVID-19.

Jonathan Jiménez, director ejecutivo interino de NYC Care, insistió en la importancia de que todos los neoyorquinos reciban asistencia de salud, mencionando que es un derecho, y pidió que más personas se inscriban al programa.

Kenia Guevara, beneficiaria del plan de salud NYC Care y el Comisionado de Inmigración, Manny Castro

“Todos los neoyorquinos necesitan atención médica asequible y de alta calidad. El hito del miembro número 100,000 refleja un profundo deseo que tienen los neoyorquinos sin seguro de estar saludables y una confianza en NYC Health + Hospitals para ayudarlos a lograr ese objetivo”, dijo el médico, cuya madre fue indocumentada. “Nuestras métricas de mejora de enfermedades crónicas muestran que ya estamos cumpliendo. No descansaremos hasta que todos los neoyorquinos sepan que tienen derecho a la atención médica en su ciudad”.

Manny Castro, comisionado de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía de Nueva York, también se sumó al llamado y aseguró que ahora más que nunca, luego del impacto que la pandemia del COVID dejó en las comunidades más pobres y de inmigrantes, urge tener acceso a salud como parte de la recuperación de la Ciudad.

“Yo vi de primera mano el impacto de este programa en los inmigrantes neoyorquinos que de otro modo no tendrían acceso a una atención médica oportuna y de calidad. Como inmigrante, yo también he experimentado en mi vida los desafíos de acceder a la atención médica, para mí y mi familia, y sé cuán importante es el papel que desempeña NYC Care en la prestación de atención primaria y preventiva para las comunidades de inmigrantes”, dijo el funcionario, cuyos padres y hermanos indocumentados se han beneficiado del NYC Care. “Ahora, como comisionado, estoy emocionado de continuar trabajando con el equipo de NYC Care y nuestras organizaciones comunitarias para liderar a la nación en el reconocimiento de la atención médica como un derecho humano”.

Precisamente, parte del éxito del programa, según recalcó el Comisionado, ha sido la asociación que las agencias han hecho con organizaciones de base, que siguen siendo parte de una estrategia amplia para llevar a cabo un alcance a posibles miembros.

¿Qué es el programa de cuidado de salud NYC Care y cómo registrarse?

El NYC Care es un programa de acceso a atención médica de muy bajo costo o totalmente gratuito, que funciona a través de la red hospitalaria de la Ciudad NYC Health + Hospitals, para neoyorquinos que no pueden pagar o no son elegibles para un seguro médico por su estatus migratorio.

NYC Care brinda una tarjeta de membresía para recibir atención médica y ofrece servicio al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana

Bajo el programa NYC Care, los inscritos pueden recibir atención primaria, servicios de salud mental y atención de salud sexual y reproductiva, al igual que medicamentos de bajo costo las 24 horas, los 7 días de la semana

Los servicios se ofrecen en múltiples idiomas, independientemente de su estatus migratorio o capacidad de pago

La información recopilada por el programa de ayuda médica es totalmente privada y confidencial y no se comparte con agencias federales.

Si usted está interesado en inscribirse al programa NYC Care, puede llamar al 1-646-692-2273.

Para obtener más información sobre el programa, puede visitar el sitio www.nyccare.nyc

Datos del programa de cuidado de salud NYC Care