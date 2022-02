Francisca Lachapel tiene el corazón destrozado y pide que le recomienden un remedio para el dolor

Francisca Lachapel tiene el corazón destrozado, así lo dejó saber mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram. Este sentimiento de la conductora dominicana de Despierta América es el resultado de que su hijo Gennaro, quien acaba de cumplir siete meses de edad, haya dicho “papá”.

“Tengo el corazón destrozado. Mi hijo acaba de decir papá. ¿Por qué la vida es así? #dramaqueen”, escribió la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015.

Además, en esa historia pidió a sus seguidores que le den alguna recomendación para el dolor que hay en su corazón: “¿Algún remedio para el dolor?”, escribió junto a un emoticon de una carita llorando grandes lágrimas.

Entre los comentarios que le han dejado a la dominicana destacan los de Stephanie Himonidis (ChiquiBaby), Astrid Rivera y Carolina “La venenosa” Sandoval.

ChiquiBaby: OMG NOOOOO uno se pasa 9 meses con ellos los chiqueas, a un le crece la panza y le salen estrías y se parecen a elllos 😂😂😂 #realitycheck

Carolina Sandoval: Te entiendo perfectamente 😢😂😂

Astrid Rivera: Ya mismo dice Mangú ❤️. Jejejeje respirar ya no hay más nada que hacer. Aunque ya vas a ver, TODO lo que dirá Mamá cuando Papá no le pueda solucionar el 90 % de las cosas 😂😂

Asimismo, sus seguidores le han expresado palabras de apoyo en este momento de su vida y le dicen que esa situación es muy común: ¨Esa traición es normal, ni la de judas fue tan clara. Cogelo con calma. 😂¨, ¨Tranquila el resto de su vida dirá Mamá más veces que Papá 😅😅😅¨, ¨Y te da un dolor en el alma! Nos pasa a todas¨, ¨No le bastó con parecerse más a él, tenía que decir papá primero¨.

En este mes de febrero, Gennaro cumplió 7 meses de edad y lo celebraron con unas lindas fotografías en familia. Francisca Lachapel publicó en su cuenta de Instagram una linda imagen de Gennaro luciendo un atuendo de jean, y otra imagen de toda la familia en el jardín.

“Holaaa!! Señoras y señores con ustedes Don Gennaro ya con 7 meses ❤️🥰

En la@segunda foto èl se pregunta que de qué se ríe su papá. Gracias Dios por mi familia. Siempre estuviste ahí, escuchando mis oraciones. Feliz Domingo a todos!”, escribió la presentadora.

El 14 de febrero, día de San Valentín, Francisca Lachapel anunció su boda con Francesco Zampogna. La linda parejita caminará al altar en República Dominicana.

"Que viva el amor! No hay fecha que no se cumpla y los tiempos de Dios son perfectos. ¡Bodorrio a la vista mi gente linda!Feliz día del amor y la amistad ❤️ Gracias @peopleenespanol @franczampogna Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡A celebrar!", detalló Lachapel en el anuncio hecho mediante su cuenta de Instagram al publicar la portada de la revista People en español, quien obtuvo la primicia del casamiento.

