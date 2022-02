Mon Laferte es una mamá despeinada

A poco más de una semana de haber dado a luz a su bebé, Mon Laferte finalmente cumple el sueño de sus seguidores y comparte por primera vez una imagen en la que sostiene al recién nacido y revela cómo han sido estos días de maternidad.

Fue a través de su cuenta de instagram que la chilena publicó la imagen y confesó que, aunque en un principio tenía intenciones de maquillarse y mostrarse perefecta, al final decidió que lo mejor era que su público la viera tal y como la ha pasado.

“Quería arreglarme y subir una foto con mi bebé Joel, ¡pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7, así que estoy en modo primeriza, despeinada y trasnochada, el otro día no me había dado cuenta de que estaba con un solo zapato y en sostén. Pero nunca me sentí más feliz en mi vida”, escribió Mon Laferte.

Para finalizar, la intérprete de “Tu Falta De Querer” aseguró que admira a las mamás a las que no les cuesta trabajo arreglarse todos los días y además dedicarse al cuidado y crianza de sus hijos y señaló que, aunque su pareja le ayuda mucho, aún hay veces que siente que el tiempo no les alcanza para nada.

