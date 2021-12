Con seis meses de embarazo, Mon Laferte se enfrenta a la pérdida de memoria

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con seis meses de embarazo, Mon Laferte asegura que cada vez está más emocionada por recibir en brazos a su bebé; sin embargo, también revela que en el proceso ha tenido una serie de malestares y que hay uno en especial que le preocupa.

En entrevista con Ventaneando, la cantante confesó que en los conciertos que ha dado recientemente se ha percatado de que en varias ocasiones no puede recordar la letra de sus éxitos, pero lo ha aprendido a solucionar de una manera muy creativa.

“Ahora en la gira que he estado haciendo sí me han dado síntomas típicos, pero también me di cuenta de que estoy perdiendo la memoria, se me han olvidado algunas canciones, pero he recurrido al viejo truco de hacer que el público cante y así ya no se nota nada. Ha sido algo muy curioso la verdad, pero divertido”, dijo la chilena.

Para finalizar, la intérprete de “Tu Falta De Querer” aseguró que, aunque se siente muy cansada por el tamaño de su barriga, no piensa desaprovechar ni un segundo sobre el escenario e incluso insinuó que no le importaría dar a luz ahí mismo.

