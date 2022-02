“Ya soy mamá”: Así anunció Mon Laferte el nacimiento de su primer bebé

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mon Laferte ya es mamá y ahora tiene en brazos a su primer hijo, a quien le dio el nombre de Joel.

La cantante chilena anunció en la tarde de este jueves, en un breve mensaje publicado en Twitter, el nacimiento de su pequeño.

“Ya soy mamá“, escribió la intérprete de éxitos como “Mi Buen Amor” y “Tu Falta de Querer”.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

La también compositora, de 38 años, había anunciado el 17 de agosto pasado que sería mamá, y dijo que estaba feliz por el suceso. Más tarde, confirmó que se sometió a un tratamiento de fertilización para embarazarse. View this post on Instagram A post shared by mon laferte (@monlaferte)

Tanto la artista como su pareja, Joel Orta, guitarrista y vocalista de la banda ‘Celofán’, recibieron mensajes de felicitaciones que dejaron sus fans en sus respectivas cuentas de redes. View this post on Instagram A post shared by mon laferte (@monlaferte)

