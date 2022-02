Carlos Tevez desmintió relación con balacera que dejó un presunto muerto: “Entro al barrio como si fuese mi casa”

En la madrugada de este miércoles circuló en Argentina una noticia en la que el exdelantero de la selección Argentina, Carlos Tevez, estuvo vinculado con un presunto intento de robo del que habría sido víctima y que habría dejado un muerto, pero fue el otrora jugador de Boca Juniors quien salió al paso para desmentir esta información.

A través de las redes sociales, Tevez aprovechó para aclarar que el presunto robo en el Fuerte Apache, barrio donde nació y se crió, “es su casa” y que no tiene servicio de guardaespaldas, por lo que cualquier hecho que se muestre en redes sociales donde intentan defender a alguien de un robo de un automóvil no guarda vinculación con él.

Según el ‘fake news’ desmentido por el exfutbolista, dos delincuentes de nombre Diego Armando Sánchez y Fernando Pablo Sánchez, ambos sobre los 40 años, habrían intentado someter a Tévez para apropiarse de su vehículo Mercedes-Benz, lo que habría provocado la intervención de los presuntos guardaespaldas y dejado un saldo de un fallecido.

“Siempre es muy difícil salir a hablar cuando se dicen muchísimas cosas, pero como veo mucha gente preocupada por lo que están hablando me parece bueno que salga a decir que es todo mentira. Yo no me manejo con custodios, no me manejo con nada. Menos en mi barrio, mi casa”, expresó sobre el video que circuló este miércoles.

"MI BARRIO ES MI CASA"



“Voy siempre a jugar al fútbol con mis hermanos y amigos. Entro al barrio como si fuese mi casa, siempre me siento igual. Así que debo decirles que todo lo que se dice es mentira”, añadió Tevez.

De igual manera, aprovechó para referirse a los afectados en dicho video, en el cual se aprecia una balacera que habría dejado un presunto muerto.

“Obvio que hay un muerto, hay una familia que está dolida, pero yo no tengo nada que ver. Un saludo para todos y sepan que estoy bien y mi familia está bien y yo a mi barrio lo cuido y lo protejo de todas las boludeces que se hablan”, sentenció el jugador que vistió ambas camisas en Manchester.

Coincidiendo con las declaraciones de Tevez, el medio TyC Sports indicó que el personal policial de Ciudadela Norte en Argentina también desmintió la noticia.

“No hubo muerto ni tiroteo ni estuvo involucrado Tevez en un hecho similar“, comentaron las autoridades.

