Francisca Lachapel a Jomari Goyso: “Tu audiencia sabe lo hipócrita que eres”

Francisca Lachapel y Jomari Goyso protagonizaron nuevamente un divertido momento dentro de la relación de amistad que ambas personalidades comparten. En esta ocasión, la conductora y el especialista en moda y belleza tuvieron un intercambio de opiniones mientras hablaban del vestuario que la dominicana usará en la entrega de los Premios Lo Nuestro.

“PRUEBA DE VESTUARIO PREMIO LO NUESTRO. Anoche trasnochados nos fuimos a probar los vestidos para Francisca! Y pues para mí también! (Yo tenía claro lo que quería porque ya lo había hablado con Gianina) 🤦🏻 Que sea lo que Dios quiera!! GRACIAS @gianninaazar por ser parte de nuestra locura!! GRACIAS 🙏”, escribió Jomari Goyso al publicar el video junto a Francisca Lachapel.

En medio de la conversación entre ambos, Lachapel estaba sobre una escaladora eléctrica.

“Cada vez que me mandabas un vestido de los que quieres para Premios Lo Nuestro yo te decía ‘depende de cómo estés ese día’, ese día ha llegado y pues…”, ha dicho Goyso.

“¿Cómo me veo? Di la verdad, di lo que tú piensas “, le preguntó Lachapel. “Como siempre, espectacular, una reina, mi reina preferida”, le contestó Goyso.

“Lo bueno es que tu audiencia sabe lo hipócrita que eres”, le dijo Francisca Lachapel en medio de las risas de Goyso.

Hace algunas semanas Jomari Goyso y Francisca Lachapel también protagonizaron un momento en el que el especialista en moda y belleza habló del peso de la conductora dominicana. “¿Le he dicho que tiene que rebajar? No, es que los vestidos que me está mandando quedan bien si son talla 1 o si son talla 2, si en dos meses ella piensa que va a estar en esa talla perfecto si no va a estar no le funciona, entonces no pasa nada”, dijo Goyso en ese momento.

Mientras iban en el vehículo en camino a la prueba de vestuario mantuvieron una conversación en la que Lachapel le pidió a Goyso que sea sincero con sus opiniones, pero que no la haga dudar de lo que ella piensa.

Una vez en el lugar, Francisca Lachapel se probó un vertido negro brillante con detalles en las mangas. Ese fue el único vestido que dejaron ver en el video, aunque por un instante se dejó ver que también lució un vestido naranja, pero Francisca le insistió a Jomari que no lo grabara.

Asimismo, Jomari salió del lugar con su atuendo listo, pues ya lo había conversado con Giannina, la diseñadora de modas que los ayudó con sus vestuarios. Ahora solo queda esperar a la ceremonia de los Premios Lo Nuestro para ver qué eligieron para vestirse ambas personalidades.

Sigue leyendo: Francisca Lachapel tiene el corazón destrozado y pide que le recomienden un remedio para el dolor

Jomari Goyso sin camisa y con los calzones a la vista baila al ritmo del reggaetón de Karol G

Jomari Goyso limpia el closet de Jacky Bracamontes y dice que ni la mitad de la ropa se puede donar