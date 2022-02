Ivy Queen: “Sin atajos ni apadrinamientos. Sin pedir favores, sin vender mi integridad ni mi identidad”

Ivy Queen se presentó en Chile. Sobre su show en dicho país del Sur dijo: “Un gran sueño cantar en Viña del Mar”. Pero La Caballota no dijo sólo eso. ¡Claro que no! A estas palabras Ivy le sumó unas que suenan a indirecta directa para, tal vez, las cabecillas del género urbano.

El mensaje de La Reina reza de la siguiente manera: “Sin pretensiones ni Números. Sin atajos ni apadrinamientos. Sin pedir favores, sin vender mi integridad ni mi identidad. Sin repost de apoyo de los medios”.

Sigue: “Esto es a pulmón. El apoyo y respeto de mis fanáticos sin fecha de caducidad, está vivo en cada paso que doy. Un gran sueño cantar en Viña del Mar. Mi amado Chile. Gracias infinitas”.

A las palabras de La Caballota han reaccionado muchas celebridades, una de estas la cantante española Mónica Naranjo: “Por eso eres quién eres y estás donde estás. Fuerza de la naturaleza”.

Así también se manifestó Erick Márquez: “Mi respeto y cariño siempre, que videazo de ese momento tan único. Abrazos y bendiciones para ustedes”. Lumy Lizardo también habló y dijo: “Reverencia a LA DIVA, que lo demás es Bulto!! 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️ OMIO”.

Con 49 años esta cantante es una de las más atrevidas en la industria y mantiene intacto su estilo. Tanto que sigue saliendo a la calle sin sostén y esta imagen lo comprueba. View this post on Instagram A post shared by IvyQueenDiva (@ivyqueendiva)

