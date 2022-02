Mujer revela las tres poderosas razones por las que eligió a un esposo asesino

Una mujer que se ha casado cuatro veces, dos de ellas con esposos asesinos, reveló las razones para elegir este tipo de parejas.

Teresa X. Roberts, una mujer que sufrió abusos en la primera infancia a manos de su padre y su hermano, narró su historia para el especial “Marrying a Murderer” de Fox Nation.

La mujer señaló que cuando su hermano fue a prisión, otro recluso le preguntó si podía escribirle. Ambos hermanos estuvieron de acuerdo, por lo que ella y un convicto se hicieron amigos por correspondencia.

Teresa comentó que tras intentar “citas regulares”, salir con hombres que no estaban encarcelados, descubrió que las dificultades de tratar con hombres sin sustancia y citas aburridas no eran nada que ella quisiera.

“Me di cuenta de que solo quería cartas… Realmente no quería lidiar más con las salidas. Así que encontré a alguien en un sitio web de amigos por correspondencia de la prisión llamado Friends Beyond the Wall. Y así fue como conocí a mi esposo asesino”.

Un hombre llamado Elmer John Werner III, fue elegido por Teresa como su “esposo asesino” y ella revela las tres razones para su elección:

“Número uno, quería a alguien que estuviera lejos para no tener la tentación de visitarlo. Número dos, quería a alguien que sirviera durante mucho tiempo, para que no saliera y básicamente me rompiera el corazón o me lastimara. Y número tres, quería a alguien que fuera un poco promedio, no súper guapo, no horrible. Y lo encontré en ese sitio web. Y dije, ‘OK, perfecto'”, dijo Roberts.

Al ser cuestionada sobre si volvería a casarse en prisión, la mujer ofreció una respuesta concreta: “Tengo que decir, obviamente, que lo haría de nuevo, porque lo hice de nuevo”.

Cue Cameron Evans, es el cuarto marido de Roberts y el segundo “marido asesino”.

La autora de “Mujeres que aman a hombres que matan” e invitada especial del especial “Marrying a Murderer”, Sheila Isenberg, vinculó el razonamiento de Teresa con su historial de abuso:

“Si tuviste un pasado abusivo o si fuiste víctima en tu niñez o en tus primeras relaciones de abuso físico, abuso psicológico… quieres encontrar una relación en la que nadie pueda lastimar, una relación en la que básicamente tengas el control”. dijo Isenberg.

“Ella [Roberts] quiere encontrar a alguien a quien pueda controlar, y que sea seguro para ella”, añadió.

Por su parte, Nancy Grace, experta en delitos, exfiscal y presentadora de Fox Nation, señaló: “Estos enfrentamientos por asesinato tras las rejas son muy difíciles de entender para mí: ¿por qué las mujeres se casan con hombres que asesinan?”.

En el especial “Marrying a Murderer”, Grace aborda exactamente esa pregunta e investiga por qué las mujeres de todo Estados Unidos eligen a delincuentes convictos, a menudo delincuentes violentos, como sus compañeros de vida.

