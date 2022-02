Tiroteo: Farruko se siente culpable y ora por el cantante Ankhal que se encuentra gravemente herido herido de bala

A través de las redes sociales Farruko se ha mostrado preocupado por el tiroteo en el que se vio involucrado y terminó herido su discípulo Ankhal de 21 años de edad. “Hijo mío, porque siempre te he visto como mi hijo con amor y respeto no he parado de orar por ti desde que me enteré de lo que te ha sucedió”, destacó Farruko.

El mensaje del ahora cantante cristiano sigue y reza así: “Le doy gracias a Dios que sigues con vida. Quiero que sepas que te amo, siempre te he tratado de aconsejar por que siempre he querido el bien para ti. Me duele en el alma esta situación. Si sigues aquí en esta tierra es por que Dios tiene un trato contigo muy especial y aveces él nos lleva al desierto para que nos detengamos, reflexionemos y valoremos muchas cosas que no vemos”.

“Me siento hasta culpable por que yo te abrí las puertas a la fama y apesar de que lo hice con buenas intenciones, esto no todo el mundo lo sabe manejar. Creo que Dios tiene un propósito grande comigo y con muchos de los que están o han pasado por @carbonfibermusicinc. Te amo. Dios te bendiga y te cuide siempre. Espero que a esta prueba que te puso el destino le saques el mejor provecho. Volviste a nacer. Tu testimonio es grande, aunque tú no lo sepas, ojalá y puedas entender que Dios tiene el control”, concluye.

Ante las palabras y la oración de Farruko contestó Rafael Amaya, protagonista de El Señor de los Cielos, quien sabe además cómo se siente cuando el mundo de la fama te absorve y te lleva por caminos tan inimaginables como oscuros y peligrosos. “Amén”, respondió al actor a la plegaria del cantante urbano.

Sobre el tiroteo

La agencia EFE reportó sobre el tiroteo e informan que éste sucedió en la noche del martes en la avenida Las Flores, en el barrio Florencio de Fajardo, al noreste de la isla caribeña, Puerto Rico. Los agentes, según EFE, se personaron en el lugar tras ser alertados sobre personas heridas de bala a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Ankhal consolidó su marca en la industria de la música latina con “Anti Judas”, un álbum que llegó a acumular más de 29 millones de reproducciones combinadas y en el que la canción más exitosa fue “Si Pepe”.

Tras llamar la atención de Farruko firmó con Carbon Fiber Music en 2019 y sacó uno de sus mayores éxitos hasta la fecha, la canción “Perreo Intenso”, certificada como disco de Platino. Este suceso llega después de que el pasado diciembre el artista puertorriqueño conocido como Cano El Bárbaro, de 37 años, fuera asesinado a balazos en el este de la isla.

