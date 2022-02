Policía de Denver arresta a 42 personas en Union Station durante redada anti drogas

El Departamento de Policía de Denver anunció una operación a gran escala en Union Station que resultó en el arresto de 42 personas con órdenes de detención pendientes o que realizaban actividades ilegales el miércoles.

El Departamento del Sheriff ayudó al Denver Police Department (DPD) con la operación, según un informe.

RELEASE: #Denver Police Arrest 42 Yesterday at Denver Union Station pic.twitter.com/fRdoiNMNkO — Denver Police Dept. (@DenverPolice) February 24, 2022

De los 42 arrestos, 10 fueron delitos graves que incluyeron la distribución de sustancias controladas. Los otros arrestos fueron órdenes de detenciones por delitos menores y delitos de posesión de drogas, según el DPD. The Denver Police Department announced a large-scale operation at Union Station that resulted in the arrest of 42 people with outstanding warrants or conducting illegal activity Wednesday. https://t.co/TKjbOuV8WA— FOX31 Denver KDVR (@KDVR) February 24, 2022

Desde principios de año, DPD ha realizado más de 500 arrestos en Union Station. La operación del miércoles pasado fue la más grande hasta la fecha.

Durante la operación, el coordinador de casos de extensión del DPD se puso en contacto con 10 personas que necesitaban ayuda y las conectó con los recursos y servicios del área.

También lee:

· Mezcla de fentanilo y cocaína mata al instante a cinco personas en fiesta en Denver, Colorado

· Bebé hispana quedó huérfana luego de que sus padres murieran en una fiesta de drogas en Colorado

· Emma Coronel sin poder salir de celda en cárcel-hospital, confirma abogada