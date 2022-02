Sebastian Vettel: Mi decisión está tomada y no voy a correr en Rusia

La delicada situación entre Rusia y Ucrania ha cruzado todas las fronteras y en esta oportunidad, la Fórmula 1 también estará en las portadas de los diarios. Todo esto después de que el veterano piloto Sebastian Vettel, confirmará que no asistirá al Gran Premio de Rusia, el cual se disputa desde el 23 hasta el 25 de septiembre.

“En mi opinión personal, obviamente me he despertado conmocionado después de las noticias de esta mañana. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. Sin embargo, no voy a correr en ese país”, afirmó Sebastian Vettel.

Es importante resaltar que, el piloto de la escudería Aston Martin es uno de los directores de la GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios) y a pesar de no hablar en nombre de los demás pilotos de la Fórmula 1, el mismo ya tomó su propia decisión.

“No iré. Creo que está mal correr en ese país. Lo siento por la gente, por la gente inocente que está perdiendo la vida, que está siendo asesinada por razones estúpidas bajo un liderazgo muy extraño y loco. En todo caso mi decisión ya está tomada, no correré”, finalizó el piloto alemán.

A pesar de esto, el actual campeón del mundo y neerlandés Max Verstappen, le dio todo su apoyo al veterano alemán y dejó una opción muy grande de tampoco estar en el Gran Premio de Sochi, el cual se disputa en Rusia.

“Cuando un país está en guerra, no es correcto correr allí”, afirmó Verstappen.

Fernando Alonso, por su parte, se mostró más reservado sobre este tema, después de agregar que todos los pilotos tomarán la decisión correcta en su debido momento y concluyó con que ellos mismos no pueden asumir toda la decisión.

“En última instancia creo que la Fórmula 1 hará lo mejor. Nosotros como pilotos tenemos una opinión que estoy seguro que es la misma que la de casi todo el mundo, pero no tenemos poder para decidir sobre estas cosas”, agregó Fernando Alonso.

De esta manera, los conflictos en suelo ucraniano está afectando a todas las competiciones deportivas y algunos atletas no han dudado en mostrar su descontento por las acciones tomadas por el gobierno ruso a tempranas horas de este jueves.

