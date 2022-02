Transgénero que abusó de niña de 10 años en restaurante Denny’s de California se jactó en llamadas con su padre de que saldría por la puerta ancha

Una transgénero que se declaró culpable de abusar sexualmente de una niña de 10 años en un restaurante Denny’s de California alardeó de que recibiría una condena mínima en conversaciones telefónicas que mantuvo con su padre.

Hannah Tubbs se declaró culpable el mes pasado a dos años de prisión por los hechos reportados en el 2014.

En grabaciones telefónicas de conversaciones entre Tubbs y su padre mientras esta se encontraba detenida y que fueron reseñadas esta semana por FOX 11, esta expresa que no le pasará nada después de que se declare culpable dada las políticas del fiscal de distrito George Gascón.

Tubbs además parece burlarse del hecho de que no tendrá que volver a prisión o registrarse como ofensora sexual.

“Yo voy a declararme, declararme culpable”, se le escucha decir a la acusada en una de las grabaciones.

“Ellas me van a poner en libertad condicional y se va a caer, se va a hacer, no me voy a tener que registrar, no tendré que hacer nada”, argumenta la transgénero.

“¿No te vas a tener que registrar?”, cuestiona el padre.

“No tendré que hacer nada de eso”, insiste Tubbs.

“¿Pues qué van a hacer ellos entonces?”, pregunta el progenitor.

“Nada”, sentencia entre risas la abusadora.

El ataque por el que Tubbs fue convicta se registró en un baño de mujeres en un restaurante Denny’s de Palmdale.

En ese momento, la agresora se identificaba como hombre o como James Tubbs y estaba a punto de cumplir 18 años. Luego de ser arrestada, casi ocho años después del crimen, se comenzó a identificar como mujer.

Tubbs recibió una condena de dos años en una institución juvenil porque la oficina de Gascón no quiso transferir el caso a una corte de adultos. Bajo el procesamiento, la convicta podría pasar solo seis meses encerrada y no tendría que registrarse como ofensora sexual.

La víctima de Tubbs dijo a la cadena de televisión que el manejo de su caso por parte de la Fiscalía ha sido insultante e injusta.

“Las cosas que me hizo a mí y me hizo hacer ese día superan lo horrible para una niña de 10 años“, declaró la joven. “Yo quiero que sea tratado como adulto por los crímenes en mi contra”, añadió.

En medio de la controversia, Gascón envió un comunicado el domingo en el que expresa lo siguiente:

“Como cualquier oficina responsable, nosotros aprendemos a medida que avanzamos, recibimos comentarios de la comunidad, y hacemos los ajustes necesarios basados en nuestras experiencias y la compleja naturaleza de nuestro trabajo”.

El fiscal argumentó además que un pequeño número de casos requiere que se le niegue la flexibilidad a los fiscales bajo las nuevas órdenes.

Los críticos de la gestión de Gascón, desde que asumió labores a finales del 2020, le piden que reconsidere procesar a menores como adultos o que busque sentencias de cadena perpetua cuando los acusados muestran una conducta especialmente atroz.