“Cuando lea esta nota, por favor mande a la policía a mi casa”: Mujer pide auxilio en la libreta de la escuela de su hijo

“Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude y cuando lea esta nota por favor mande a la Policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular”, fue el pedido de auxilio que escribió una mujer en el cuaderno de su hijo y que resultó en la detención del agresor, acusado por violencia de género.

El hecho ocurrió en la localidad de Godoy Cruz, en Argentina, y trascendió esta semana. El hijo de la mujer, al asistir al colegio, le mostró la nota a su maestra y entonces la docente acudió a la directora del establecimiento, quien llamó al 911 para asistir a la madre del niño, según informó el medio Los Andes.

Luego de la denuncia, la policía fue hasta el domicilio de la familia y detuvo al hombre, que fue trasladado a una dependencia judicial.

Por su parte la madre del menor explicó que su pareja abusaba físicamente de ella desde hacía 4 meses y que la mantenía encerrada en el baño sin que pudiera comunicarse con nadie por teléfono.

“Cuando el protocolo se aplica podemos salvar vidas. La maestra capta la novedad y ve una vulneración de derechos y no dudó. La docente conocía lo que tenía que hacer, es un deber conocer, y tratarlo en todas las escuelas”, dijo María Juana Canillas inspectora regional de la Dirección General de Escuelas (DGE) al medio Cadena 3.

Canillas, explicó que “La DGE tiene un protocolo que va guiando, va acompañando a los directivos y a los docentes para ayudar en situaciones emergentes, este es una caso de situación emergente de alta gravedad”.

Por su parte, la directora de Género y Diversidad de Mendoza, Belén Bobba, según informó la agencia Télam, explicó: “Hay veces que buscamos estrategias para pedir ayuda y hay sectores del Estado, como salud o educación, que lo tienen en territorio, y muchas veces es la llegada para poder abrirnos a situaciones, por ejemplo, de violencia de género y comunicar ciertas situaciones que están pasando”.

