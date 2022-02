Los mejores y los peores vestidos de Premio Lo Nuestro, según Jomari Goyso: Ángela Aguilar es la fashionista del momento

Jomari Goyso es el famoso critico de modas de Univision. A través de su cuenta de Instagram lanzó su esperado video en el que dice quiénes, para él fueron los mejores y peores vestidos de Premio Lo Nuestro.

El español destacó que no todas las celebridades respetaron la etiqueta que pedía negro y largo. Pero no por esto dejó de aprecar a todas aquellas que con lo elegido se destacaron entre las mejores. Una de éstas fue Ángela Aguilar, quien ha tomado su pasión por el género ranchero para innovar. Esto la ha llevado a lucir tanto afuera como adentro del escenario vestidos espectaculares que, según Jomari Goyso, la convirtieron en “La fashionista del momento”.

En esta ocasión Jomari no ha realizado listas claras en las que dice mejor o peor, se ha limitado a relatar de manera más amena qué es lo que se vio bien o mal. Destacó eso sí que muchos sobresalen porque ya tienen estilos marcados, y aún cuando puedan ser considerados mal vestidos, la verdad es que estos casi queda fuera de toda crítica, porque obedecen a sí mismos y no necesariamente a las tendecias, estos podrían ser Camilo y Evaluna Montaner.

Los hombres llegaron sin casa de centro, pero no por esto se vieron mal: Luis Fonsi y Romeo Santos fueron mencionados. Prince Royce no se salió de la etiqueta y con su traje no sólo destacó sino que fue de lo mejor. De negro, más no de largo llegaron Natti Natasha y Anitta, sin embargo de nuevo ellas impusieron sus preferencias y estilos en esta cermonia.

Clarissa Molina y Lele Pons llevaron la tendencia del dos piezas, siendo Clary la favorita de Jomari. En el caso de Lele lo que a este parece no convencerlo del todo fueron los guantes, que aunque están de moda, parece que en su look no se veía del todo bien.

Grupo Firme también se llevó una mención porque aunque en sus estilos no se repitieron como era común en las bandas, estos ahora han impuesto estilo y según el español son brillantes y perfectos.

La más elegante de la noche según Jomari fue Rozana Zanetti, la venezolana esposa de David Bisbal. Mientras que Alejandra Espinoza, siempre con elegancia, se unió a otras que como Irina Baeva y Águeda López dicidieron mostrar piel, que es una tendencia que sigue muy vigente tanto en las alfombras como en las redes sociales.

Rossana Zanetti en la alfombra rosada de la 34 entrega de Premio Lo Nuestro 2022/ Foto de Mezcalent

