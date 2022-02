Critican a Clarissa Molina por su look para Premios Lo Nuestro: “El mismo peinado de siempre”

Clarissa Molina fue una de las presentadoras de la edición 2022 de los Premios Lo Nuestro. La conductora dominicana fue una de las encargadas de entrevistar a quienes pasaron por la alfombra magenta previa a la ceremonia de premiación.

Molina lució un traje azul cielo, dividido en un top con brillos y una falda de cola amplia. Su cabello fue peinado hacia atrás, con una raya en medio y pequeñas ondas que caían sobre su espalda.

En la publicación que hizo Univision presumiendo del look de Clarissa Molina fueron muchos los que dijeron que lució sensacional. “La mejor por ahora… espectacular”, ”Impecable”, ”Beautiful” y “Muy hermosa” , le dijeron.

Sin embargo, la también modelo recibió algunas críticas debido a su atuendo y a su peinado.

“Bella pero ya debería cambiar de peinado”, “El mismo peinado de siempre”, “Ese vestido no dice nada” y “No me gusta el vestido ella ha tenido siempre muy buen gusto pero ese no y el peinado muy mal”.

Jomari Goyso, el especialista en moda y belleza de Univision, destacó a Clarissa Molina como su favorita en la tendencia del look a dos piezas que también lució Lele Pons en el evento. En un video publicado en su cuenta de Instagram el español hizo un recuento de los mejores y los peores looks de las celebridades que desfilaron por la alfombra magenta de los Premios lo Nuestro.

Hace algunos días el público también manifestó algunos comentarios debido al peso de la dominicana. En un video que ella publicó en su cuenta de Instagram luciendo un atuendo deportivo que dejó al descubierto su abdomen mientras movía las caderas al mejor estilo de Shakira, le dijeron que estaba muy delgada y le pidieron que dejara de bajar de peso.

“Te veo muy delgada demasiado”, “No bajes mas”, “Ya no rebaje más”, “Que flaquencia eso no te queda bien”, le comentaron.

“Mi bailecito de celebración cuando termino de entrenar! Salud! @essentiawater #Essentiapartner Camino a PLN!”, escribió Molina para acompañar el video.

