Dwayne Johnson muestra las consecuencias de hacer ejercicio

Dwayne Johnson dejó a sus seguidores con la boca abierta luego de mostrar en redes sociales cómo se han maltratado sus manos por el esfuerzo físico al hacer tanto ejercicio durante muchos años, pues también jugó fútbol americano y fue luchador de la WWE.

En su cuenta de Instagram, ‘The Rock’ escribió un mensaje donde estableció la importancia que le da a un caluroso apretón de manos, incluso aseguró que en muchas ocasiones esto tiene más valor que su propia firma en un contrato, pero fue ahí donde dejó ver lo maltratadas que tiene las manos, después de su larga trayectoria haciendo gala de su disciplina dentro y fuera de los gimnasios.

“Aquí vamos. No importa lo sexis y destruidas que están estas manos de dinosaurio. Siempre que firmo mi nombre al final de un contrato digo que eso no ‘cierra el trato’ (aunque mis abogados no están de acuerdo). Lo que cierra un trato es cuando miro a los ojos y doy un apretón de mano. Eso me enseñaron. Ahora regresaré a trabajar”, escribió Johnson, generando una gran cantidad de comentarios por parte de sus seguidores.

La constancia y la disciplina han llevado al actor, de 49 años, a convertirse en uno de los personajes más influyentes dentro del fitness en la actualidad y a mantener un cuerpo saludable.

Durante su época estudiantil jugó fútbol americano para los Miami Hurricanes de la NCAA, sin embargo, una lesión en la espalda le impidió continuar en ese deporte y fue entonces cuando decidió dedicarse a la lucha libre.

Johnson entrenó muy duro y causó sensación en la famosa empresa WWE donde consiguió grandes logros como ocho campeonatos, dos más como Campeón Intercontinental de la WWE, cinco veces Campeón Mundial de Parejas y ganador de Royal Rumble en el 2000.

Decidió dar por terminada su trayectoria en los encordados de manera definitiva en el 2019, para dedicarse a la actuación.

Sigue leyendo: Dwayne Johnson le regala su propio coche a uno de sus fans

– Dwayne Johnson agradece a sus fans por el éxito que ha tenido en Netflix su cinta ‘Red Notice’

– Dwayne Johnson confiesa que orina en una botella durante sus entrenamientos

– Dwayne Johnson se compromete a dejar de usar armas reales después de la tragedia de Alec Baldwin