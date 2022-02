El “golpe” de Biden con el que pretende dejar en la lona a los superricos de Rusia

Si la administración del presidente Joe Biden quiere dañar a los oligarcas rusos de manera contundente con la intención de frenar las acciones de su homólogo Vladimir Putin en Ucrania, debería “golpearlos fuerte” y “golpear a muchos más”, dijeron algunos funcionarios estadounidenses y expertos en cleptocracia al diario USA TODAY.



Y es que la conexión de la élite rusa (quien no se cansa de hacer alarde de sus super yates y van por la vida presumiendo de su opulenta vida) con el presidente ruso ha llevado al presidente estadounidense a “golpear” a algunos de ellos a través de sanciones como respuesta a la actual intervención militar de Ucrania por parte del Kremlin.



Días atrás Biden y su equipo de seguridad nacional anunciaron dos rondas de sanciones que causarían graves dificultades económicas y políticas al presidente Vladimir Putin, así como a los principales bancos estatales y algunos allegados de su círculo más allegado.



Las sanciones, que según indicó Biden, también serán aplicadas por dos tercios del mundo, van dirigidas a cinco personas en especial, según el medio antes mencionado.



La primera fue dirigida para tres hijos de socios de Vladimir Putin, una esposa y tres altos funcionarios bancarios; a ellos le sigue, según informó la Casa Blanca, Putin, el canciller Sergei Lavrov.



Las sanciones ejercidas por el mandatario estadounidense no son más que un esfuerzo para aumentar la presión contra Putin y llegue un mensaje directo a los oligarcas de que no pueden proteger su dinero de las sanciones, así lo dio a conocer Biden quien ha pedido revisar el tema en unas semanas más: “Tengamos una conversación dentro de un mes más o menos para ver si están funcionando”.



Esta es la lista de las personas sancionadas por Estados Unidos esta semana: Aleksandr Vasilievich Bortnikov , director del temido Servicio de Seguridad Federal de Rusia o FSB, el sucesor de la KGB, y su hijo Denis; Petr Mikhailovich Fradkov, presidente y director ejecutivo de PSB, Promsvyazbank, que según la administración Biden financia actividades militares rusas; Sergei Vladilenovich Kiriyenko, primer subjefe de personal de la oficina presidencial.



Las sanciones anunciadas por Estados Unidos, aunque son fuertes, podrían carecer de peso para los ricos rusos, ya que en Rusia están estudiando medidas para legalizar las criptomonedas.



Los millonarios rusos, quienes ya han sido objeto de sanciones directas, podrían eludirlas si optan por utilizar las criptomonedas, que usan la tecnología blockchain para mantener el anonimato de las transacciones, y así podrían seguir haciendo fastuosas compras sin que sus movimientos sean rastreados.

