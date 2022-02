J Balvin dedica sensible mensaje de cumpleaños a su mamá, que se encuentra luchando contra el Covid

Hace ya varios días que J Balvin conmocionó a sus seguidores al revelar que su madre, Alba Mery Balvin, fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa del Covid, enfermedad con la que viene luchando desde diciembre del año pasado.

El cantante ha estado, desde entonces, muy pendiente de ella. De hecho, en su cuenta de Instagram ha dejado conmovedores mensajes pidiéndole oración a sus fanáticos para que su progenitora se recupere pronto.

“Daría todo por la salud de mamá”, “si tenemos a la familia tenemos todo en la vida. ¡Te amo mamá!”, “seguimos pidiendo oraciones”, son algunos de los textos que ha escrito.

En esta ocasión, el artista paisa utilizó su perfil para dedicarle un extenso mensaje especial a su madre por motivo de su cumpleaños y así honrarla como se merece.

“Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡Pero acá estamos juntos! Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice y mi mejor amiga”, es cómo comenzó la dedicatoria.

“Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, TÚ fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio… porque los hijos pueden llegar a ser una lotería también algunas veces. ¡wow! tus células me formaron, ¡qué tan complejo es esto por Dios!”, continuó expresando.

“Gracias por el amor a tus nietos, a tus hijos, tú sabes que nosotros también nos derretimos por ti y vamos hasta el fin. Soy una persona mejor cada día y con más conciencia de mis imperfecciones gracias a ti. Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: ‘no le tengamos miedo al miedo’ ¡Grande, madre! Como tú misma te haces llamar: ‘El Milagro’”, concluyó.

A través de sus stories, el cantante colombiano también mostró que intentó celebrar dentro de lo posible esta fecha tan especial llevándole globos al hospital y hacer más ameno el momento a pesar de las dificultades.

Por su parte, el padre de Balvin, Álvaro Osorio, también le dedicó unas palabras a su esposa: “Homenaje a una gran mujer, la espiritualidad y el polo a tierra. Feliz cumpleaños Albita“, publicó en sus redes.

El intérprete de ‘Mi Gente’ hace unos días alertó a sus fans cuando apareció acostado en una camilla y con suero. Enseguida, realizó una publicación explicando la razón: “Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero. Estoy cansado, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave”, puntualizó.

