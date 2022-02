J Balvin preocupó a sus fanáticos y aclaró por qué tuvo que ir a la clínica por tratamiento médico

J Balvin despertó la preocupación de sus seguidores al compartir un video en el que se le ve acostado sobre una cama en un centro de salud. En el pequeño vídeo se ve que tiene un parche en uno de sus brazos por los que habitualmente pasan tratamientos médicos y sus seguidores comenzaron a preguntar qué le había sucedido al cantante.

Durante los últimos días J Balvin ha estado acompañando a su madre en la clínica pues ella está en terapia intensiva debido a complicaciones asociadas al covid-19. Un posible contagio del cantante pudo ser una de las razones que preocuparon a sus seguidores.

Sin embargo, el artista colombiano aclaró que es lo que sucedió y por qué debido recibir asistencia médica en un centro de salud.

“Ahorita estaba en la clínica. Me pusieron suero, me dijeron que es por no dormir. No es nada grave, pero estoy bien, aquí lo que importa es mi mamá”, dijo el cantante en otro video publicado mediante sus historias de Instagram, red social en la que tiene más de 51,6 millones de seguidores.

“Gracias a todos”, agregó al final de la historia.

Alba Mery Balvin, la madre del artista, fue ingresada a la clínica y luego a la unidad de cuidados intensivos debido a complicaciones causadas por el virus. J Balvin ha compartido con sus seguidores de Instagram parte del proceso que está atravesando su madre y ha pedido oraciones para ella: “No sé ni decir, solo pido oraciones para mi madre, realmente las necesita. La vida es así, misteriosa e impredecible”, dijo durante el fin de semana.

La aclaratoria de J Balvin, que fue publicada también por la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca, sirvió para que cientos de personas le dejaran mensajes de apoyo al artista en este momento que vive junto a su madre:

“Con dios ❤️❤️❤️❤️ todo estará bien se que es difícil pero tienes que tener fuerzas🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 tu mami se pondrá bien ya veras bendiciones”.

Waoo no es facil😢😢 lo viví Dios los cubra y guarde y sople fuerte esos pulmones de tu mami jbalvin , Dios tenga misericordia de ella y de todos los que padecen cualquier enfermedad 🙏.

“Dios está con ustedes y tu mamá va salir victoriosa 🙏🙏🙏”.

“Fuerza amigo. Dios esta con ustedes”.

“🙏. SANIDAD PARA TÚ MAMÁ ❤️….DIOS SEA SU MÉDICO POR EXCELENCIA 🙏☀️🌹”.

