J Balvin sobre su imagen en la cama de un hospital: “Me pusieron suero. Me dijeron que es por no dormir”

La familia de J Balvin continúa muy pendiente de la matriarca Alba Mery después de que la semana pasada tuviera que ser ingresada en un hospital colombiano por complicaciones derivadas de la Covid-19. Desde entonces su famoso hijo no ha parado de pedir oraciones en su nombre a través de las redes sociales -la última vez, hace tan solo unas horas-, de lo que se desprende que su estado de salud sigue siendo muy delicado.

Este miércoles el cantante ha compartido un vídeo en el que aparecía tumbado en una cama de hospital y con una vía en el brazo. En un primer momento sus seguidores creyeron que él también había dado positivo en coronavirus y estaba experimentando síntomas graves como los de su madre, pero la situación era muy diferente.

Tras los últimos días, que él mismo describe como “una semana negra”, el cansancio ha acabado por hacerle mella y esa es la razón de que acabara siendo atendidos por el mismo personal sanitario que se ocupa de su madre.

“Ahorita he estado en la clínica. Me pusieron suero. Me dijeron que es por no dormir, no es nada grave. Estoy bien. Aquí lo importante es mi mamá”, ha asegurado el intérprete, que también ha expresado su admiración por la dedicación que su padre está mostrando a la hora de cuidar a su esposa. “Respeto a mi padre. Estamos juntos en esto”, ha escrito en esa misma plataforma.

