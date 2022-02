Los Simpson muestran su apoyo a Ucrania tras la invasión de Rusia

La guerra de Rusia contra Ucrania no ha pasado desapercibida por nadie. Varias celebridades expresaron ya su preocupación a través de sus redes sociales, incluso, se han hecho presentes en manifestaciones tal como lo hizo recientemente Javier Bardem.

El mundo entero quiere hacer eco y están pidiendo a Vladimir Putin que ponga fin a la guerra. Hasta Los Simpson publicaron una ilustración para mostrar su apoyo a Ucrania tras el ataque que recibió de Rusia.

La cuenta oficial de Twitter de la caricatura compartió la imagen en la que se puede ver a los personajes de esta familia con expresión seria. Todos aparecieron sosteniendo banderas del país atacado.

La imagen no tiene descripción, pero incluía las etiquetas “#TheSimpsons #simpsons #ukraine”.

Resalta del post que una de las banderas sale de la cabeza de Marge Simpson, que curiosamente guarda relación en sus colores con los de Ucrania.

Desde 1989, esta caricatura se ha caracterizado por no tener filtros al incluir a la política internacional en sus episodios, creando tanto parodias como cameos de varios países y líderes de gobierno.

Cada vez son más las personas que se pronuncian en contra del enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, además de condenar las recientes decisiones militares de Vladimir Putin.

Como signo de apoyo, principales monumentos del mundo también se iluminaron con los colores amarillo y azul de la bandera ucraniana. In these dark hours, tonight the colours of the Ukrainian flag shine bright on the @EU_Commission headquarters.



A symbol of our solidarity. Friendship. And steadfast support.



More than ever, the EU stands with Ukraine and its people. pic.twitter.com/Mw03d5W7Ig— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022 Il #Colosseo si tinge di giallo e blu in segno di vicinanza al popolo ucraino. #Roma è impegnata per la #pace. Ci vediamo domani tutte e tutti in Piazza del Campidoglio a partire dalle 18, per una fiaccolata di solidarietà e per dire insieme NO alla guerra! #stopwar #NOwar pic.twitter.com/8u5rAkzKzN— Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) February 24, 2022

Sigue leyendo: Famosos condenan guerra de Rusia contra Ucrania, piden rezar por la paz

– Sean Penn viaja a Ucrania para filmar documental del ataque de Rusia

– VIDEO: Mhoni Vidente advirtió una guerra “muy violenta” en 2022; asegura que Rusia gana

– Javier Bardem protesta contra el ataque “absurdo y cruel” de Putin a Ucrania