Javier Bardem protesta contra el ataque “absurdo y cruel” de Putin a Ucrania

Rusia inició este 23 de febrero una “operación militar especial” en Ucrania con el objetivo de desmilitarizar ese país.

Tras la serie de bombardeos, que se reporta ya han dejado bajas tanto de civiles como de militares, la indignación colectiva alrededor del mundo se desató.

Decenas de miles de personas se han manifestado y en una convocada este jueves, 24 de febrero, ante la Embajada de Rusia en España sorprendió la presencia de Javier Bardem protestando en contra del conflicto bélico.

Efe conversó en el lugar con Bardem y el actor aprovechó para hacer un llamamiento para estar “a la altura de recepción y cuidado” de los refugiados que va a provocar la “violación” de la soberanía territorial de Ucrania por parte de Rusia; una invasión ante la que la Unión Europea no ha hecho lo suficiente, según opinó.

“Lo que me preocupa es la gran oleada de refugiados que va a provocar, de mujeres, ancianos y niños que van a pasar por situaciones tan extremas” Javier Bardem

Se ha hablado de sanciones económicas y de límites diplomáticos, lo que Javier no cree que sea suficiente para parar al presidente ruso, Vladimir Putin.

“Putin es una persona que a mi juicio tiene un pensamiento muy ultranacionalista, muy imperialista, y zarista de una Rusia que se cree con derecho a invadir cualquier país vecino. No sé hasta qué punto puede ser llevado al sentido común desde la diplomacia”, expresó.

A su alrededor los manifestantes portaban banderas y pancartas y coreaban consignas como “Putin agresor”, “Putin fascista, gran terrorista”, “Rusos fuera de Ucrania”, “Ucrania es Europa”, “Putin, Hitler” o “Europa, Ucrania quiere paz”.

Madrid, España, 24.02.2022.- Javier Bardem apoya manifestantes ucranianos. Más de un centenar de ucranianos se manifiestan frente a la embajada Rusa en Madrid, tras el ataque realizado por el ejercito ruso a Ucrania. Photo: Juan Carlos Rojas / MEZCALENT

Sobre su decisión de salir a la calle a la movilización en contra de esta incursión dijo: “He venido a título personal a expresar mi condena a este ataque tan absurdo y cruel por parte de Putin a Ucrania”, sentenció.

“El pueblo ruso no es responsable de las acciones de sus presidentes (…) Cuando uno critica cualquier gobernabilidad no critica a la población ni a sus identidades, está criticando la acción de un gobernante, en este caso Putin”, agregó el actor, nominado este año a los Oscar al Mejor Actor por “Being the Ricardos”.

Al menos 40 soldados ucranianos han muerto en los ataques perpetrados por el Ejército ruso contra aeródromos y bases militares en territorio de este país.

“Sé que ahora hay más de 40 muertos y varias decenas de heridos”, informó en rueda de prensa Alexéi Arestóvich, asesor presidencial de Ucrania, quien admitió que la mayoría de bajas ocurrieron durante los bombardeos aéreos de esta mañana.

