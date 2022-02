Tiroteo en salón de narguile en Las Vegas deja un muerto y 13 heridos

Un tiroteo en un salón de narguile en Las Vegas dejó saldo de 14 personas baleadas, de las cuales una falleció y 13 resultaron heridas de gravedad, informaron las autoridades.

De acuerdo con la capitana de Homicidios y Delitos Sexuales, Dori Koren, los disparos comenzaron alrededor de las 3:15 a.m. del sábado en medio de una fiesta en donde dos personas se pelearon y comenzó el tiroteo que dejó heridas a varias personas, informó The Guardian.

Agregó que no se habían realizado arrestos hasta el momento, y que no hubo descripciones de sospechosos disponibles de inmediato, pero aclaró que las autoridades no creían que hubiese algún peligro para los ciudadanos en general.

La policía ingresó al bar de narguile identificado por Las Vegas Review-Journal como Manny’s Glow Ultra Lounge & Restaurant, tras múltiples reportes al 911, apuntó Koren.

“Es una escena bastante grande, por lo que se tomará algún tiempo recorrer todo el lugar”, destacó Koren, mientras reconocía que los investigadores aún tratan de determinar el tipo de arma o armas usadas durante el incidente.

“No estamos realmente seguros de qué tipo de arma se usó exactamente, o exactamente si hubo dos tiradores. Creemos que hubo un intercambio de disparos, pero aún estamos investigando toda la información”, añadió la capitana.

Durante la escena, los oficiales resguardaron el lugar y brindaron ayuda, destacando la aplicación de torniquetes y reanimación cardiopulmonar para los afectados.

“La asistencia médica brindada a las víctimas por los oficiales definitivamente tuvo importancia en este caso”, aseguró Kohen.

Instantes después del tiroteo, gran parte del local permaneció acordonado por cinta policial mientras se buscaban balas perdidas y demás pruebas de importancia.

Entretanto, la congresista de Nevada por el Partido Demócrata, Dina Titus, lamentó lo ocurrido, e hizo un llamado para que cese la violencia armada.

“Mis pensamientos están con la víctima, sus seres queridos y todos los heridos en el tiroteo sin sentido de anoche en un salón de narguile. Debemos haber más para poner fin a la violencia armada”, expresó Titus.

También te puede interesar:

• Celebración de una boda en Florida termina en tragedia luego de que un policía matara al tío de la novia

• Protesta en Portland por el asesinato del afroamericano Amir Locke deja una mujer muerta y cinco heridos tras tiroteo

• Identifican a hombre acusado de matar una mujer en una manifestación en Portland tras el asesinato del afroamericano Amir Locke