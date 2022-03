Jason Momoa, “Aquaman”, no deja que su matrimonio con Lisa Bonet se ahogue y lucha para que el amor salga a flote

Según cuentan fuentes de su entorno al portal de noticias HollywoodLife, el protagonista de ‘Juego de tronos’ y ‘Aquaman’, Jason Momoa, no ha dejado de “trabajar” con su esposa a la hora de resolver sus diferencias, un proceso que ya habría dado unos resultados preliminares muy positivos: “Han decidido trabajar en ello en lugar de tirar la toalla”, asegura un informante al citado medio.

Los dos enamorados confirmaron oficialmente su separación a principios de este mismo año, a través de un comunicado en el que reconocían haberse visto sobrepasados por determinadas circunstancias. La revista People informó en ese momento de que el intenso calendario de rodajes del intérprete, quien apareció recientemente en la cinta ‘Dune’ y tiene otras tres películas en recámara, había alterado significativamente la convivencia de la pareja, acostumbrada a una vida muy relajada en Los Ángeles.

Sea como fuere, lo cierto es que Jason Momoa volvió a escenificar la relación tan cordial y amistosa que le sigue uniendo tanto a Lisa como a la citada Zoë la semana pasada en Londres. El actor asistió a la presentación de ‘The Batman’, junto a Channing Tatum, novio de la actriz, para ofrecerle todo su apoyo. Esta misma semana, los tres han sido vistos saliendo de un restaurante de Nueva York. View this post on Instagram A post shared by Lisa Bonet (@officiallisabonet)

Más sobre Jason Momoa:

Aseguran que el actor Jason Momoa está viviendo en una casa rodante tras su divorcio

Jason Momoa confirmado oficialmente para la próxima película de “Fast & Furious”

Ahora que Jason Momoa está divorciado se ha convertido en el soltero de oro de Hollywood y ya hay varias detras de él