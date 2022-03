Medida extrema: EA Sports elimina a Rusia y todos sus equipos de FIFA 22

Como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, la empresa Electronic Artes tomó la decisión de no solo eliminar a la selección nacional rusa, sino también a todos sus equipos del videojuego FIFA 22.

“EA Sports se solidariza con el pueblo ucraniano y, como tantas voces dentro del mundo del fútbol, pide la paz y el fin de la invasión de Ucrania”, inicia el comunicado de la compañía estadounidense, publicado este miércoles en Twitter.

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

En esa misma línea destaca: “Siguiendo a nuestros socios, como FIFA y UEFA, EA Sports ha iniciado el proceso de eliminar a la selección nacional rusa y a todos los clubes rusos de los productos de EA Sports FIFA, incluidos FIFA 22, FIFA Mobile y FIFA Online”.

“Seguimos evaluando realizar cambios en otras áreas de nuestros juegos. Mantendremos a nuestras comunidades informadas de las acciones que tomemos, y agradecemos a los jugadores por su paciencia mientras trabajamos en estos cambios”, finaliza EA Sports.

A statement from EA SPORTS NHL: pic.twitter.com/2uX4h55ok4— EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) March 2, 2022

La distribuidora de videojuegos, además, anunció que eliminará a los equipos rusos y bielorrusos de NHL 22 en las próximas semanas: “Apoyamos al pueblo ucraniano y nos unimos a las voces alrededor del mundo que reclaman la paz”.

En este sentido, el viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, solicitó a las multinacionales PlayStation y Xbox que abandonen sus actividades comerciales en Rusia y Bielorrusia. Esta medida ya es efectiva con Apple. @Xbox @PlayStation



You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

