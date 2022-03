Penélope Cruz es una mujer hermosa que se transforma en una flamenca muy moderna con su director fetiche

De cara a la publicación del número de la revista W, que otorga la dirección creativa a cineastas como Pedro Almodóvar, Maggie Gyllenhaal y Paul Thomas Anderson, la oscarizada actriz ha vuelto a ponerse en manos del realizador manchego para unas fotos que no tienen desperdicio. Penélope Cruz se transforma en una flamenca muy moderna gracias a su director fetiche, quien la ha fotografiado en sus oficinas de Madrid y también en plena calle.

Como ha explicado el propio Almodóvar en el texto que acompaña esta llamativa colección de instantáneas, muy representativas de la estética que siempre ha dominado su filmografía, todos los modelitos que luce Penélope en las imágenes parten de una recreación muy particular de ‘Carmen’, la ópera de George Bizet que el cineasta ha pretendido actualizar con su “musa” como protagonista absoluta. View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

“La naturaleza de las musas no es solo la de inspirarte, sino también la de hacerte ganar confianza en ti mismo. Para estas fotos, y siempre que trabajo con Penélope, lo primero que me pregunta es: ‘¿Qué me pongo? ¿Cómo está mi pelo?’. Necesita visualizarse“, asegura Pedro Almodóvar en su ensayo. “En su primera película, todas las prendas eran de segunda mano, pero ella es capaz de transformarlas en iconos”, añade en otro extracto de su pieza.

