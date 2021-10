Bad Bunny arremete contra J Balvin diciendo que su tema ‘Agua’ no merecía estar nominado a los Latin Grammy 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Se agrava cada vez la polémica de cara a los Latin Grammy 2021. El cantante puertorriqueño Bad Bunny manifestó en una entrevista al programa ‘Alofoke radio show’ su opinión sobre toda la disputa que protagonizaron J Balvin y Residente por las nominaciones de los Grammy, expresando que el artista colombiano no debió haberse quejado con la Academia Latina de la Música ni mucho menos haber confrontado al rapero boricua.

La declaración de Bad Bunny fue de menos a más y en una oportunidad expresó que el tema de J Balvin ‘Agua’, el cual fue inspirado en Bob Esponja, no merecía estar nominado a los Latin Grammy porque considera que esa producción no hubiera tenido lugar ni en el evento de Nickelodeon; sin embargo, fue reconocida. “Yo recibía cuatro nominaciones con El ultimo tour del mundo. Yo pienso que debí recibir un poco más de nominaciones. A Balvin le nominaron ‘Agua’, él fue que estaba molesto y le nominaron ‘Agua’. Yo, si fuera juez de los Grammy, no lo nomino ni a los Nickelodeon y a él lo tomaron en consideración“, comentó Bad Bunny al programa ‘Alofoke radio show’.

Posteriormente, Bad Bunny siguió tirándole fuego a la canción de J Balvin y expresó lo siguiente: “Lo más cabrón de ‘Agua’ es la pista que hizo Tainy. Yo no considero que sea un tema que se merece un Grammy”. Asimismo, el cantante puertorriqueño declaró que el tema ‘Hawái’ de Maluma y el último álbum de Sech si merecían estar nominados a los Latin Grammy 2021. “Hawái (de Maluma) es un tema que yo digo coño ese es un reggaetón de Maluma que a pesar de que es lo más pop que puede tener el reggaetón es un buen tema. Pero por ejemplo, el disco de Sech para mi es un buen disco de reggaetón que no se si él lo inscribió o entraba en la temporada pero era para recibir como dos o tres nominaciones”, agregó.

En otro orden de ideas, Bad Bunny concluyó la entrevista con un comentario a su favor en donde expresó con total libertad la polémica que ha envuelto a los Latin Grammy en los últimos meses. “Es un pleito raro, pero a última hora, como que agradecido con los premios que me dan los Latin Grammy, con el que me dan aquí y allá, yo no hago música pa premios y si me los dan pues bien. No voy a hacer un pleito, yo estoy tranquilo con lo mío“, finalizó.

