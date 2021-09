“Dedíquense a hacer música y ya”: Pepe Aguilar sobre la polémica de J Balvin contra los Latin Grammy 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que J Balvin no ocultó su disgusto por la falta de representación del género urbano en las nominaciones de los Latin Grammy 2021 y pidiera a sus colegas no asistir a la gala, una de las reacciones que está dando de qué hablar fue la de René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, quien le respondió con todo al colombiano.

“Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammys?, yo no soy urbano, yo no rapeo o ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, mencionó en una parte de un largo video que publicó en sus redes sociales.

Y una opinión más se sumó: la de Pepe Aguilar.

El cantante abordó esta polémica a través de un Instagram Live que pidió que se hiciera viral y expresó:

“Yo solamente les quiero decir algo a todos y ojalá esto también se haga viral: ¿por qué le damos tanta importancia a unos premios y no nos fijamos más, en la calidad de los artistas?”, cuestionó.

Por otra parte, destacó lo importante que es que la gente siga escuchando música y que los artistas no se fijen en la cantidad de premios que ganen.

“El mayor premio es que la gente siga tu música, es que tú puedas hacer algo que transmita lo que tú sientes. Dedíquense a hacer música y ya, y si realmente no les importan los premios ¿para qué hacen tanto ped*?”, resaltó Pepe en su transmisión.

La controversia comenzó tras anunciarse las candidaturas para la edición número 22 de los Latin Grammy de las que J Balvin aprovechó para denunciar que éstos menosprecian al reguetón y a la escena urbana latina en general.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, manifestó Balvin en Twitter.

