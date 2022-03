La batimanía en cuatro ruedas

Con el estreno mundial hoy de la película “The Batman”, aparte del debut del actor Robert Pattinson como el Caballero Oscuro, también lo hará un nuevo batimóvil, que sin duda al igual que los modelos anteriores acaparará la atención de los ‘geeks’ aficionados al superhéroe encapuchado.

La evolución de uno de los vehículos más reconocidos del planeta ha sido intrigante, al igual que el personaje creado por Bob Kane y Bill Finger en 1940.

Desde el ahora mítico batimóvil de la serie de televisión Batman (1966) que conducía el multimillonario Bruce Wayne, interpretado por Adam West y su hijo adoptivo Dick Grayson (Burt Ward), hasta el ahora bólido negro al mando de Pattinson, han formado parte esencial en la lucha contra los villanos. Hemos escogido 4 de los modelos más sobresalientes tanto en la pantalla chica como en los cines.



Batman 1966 (Lincoln Futura)

Basado en un modelo concepto de 1955, el Lincoln Futura (Ford), el creativo de vehículos de Hollywood, George Barris, transformó el auto futurista en el primer batimóvil para la serie de televisión. El modelo color negro y líneas rojas con dos alerones traseros a cada lado, venía con un motor V8, con teléfono incluido y despedía fuego por el tubo de escape al momento de acelerar al salir a velocidad de la baticueva. En 2013 un coleccionista pagó $4.2 millones por el modelo original de la serie que solo duró tres años pero se convirtió en una serie de culto. El motor generaba hasta 350 hp y alcanzaba una velocidad máxima de 160 mph.



Batman 1989 (Chevrolet Impala)

Con casi 20 pies de carrocería bajo un modelo de Chevrolet Impala el ilustrador Julian Caldow con el acabado final a cargo de Keith Short crearon el batimóvil manejado por el actor Michael Keaton, en el film dirigido por Tim Burton. Tenía un motor V8 con turbina jet de Rolls Royce y podía generar 10,000 caballos de potencia y una velocidad máxima de 300 mph. A diferencia del modelo de la serie de televisión se presentó como una verdadera máquina de causar miedo ya que poseía un arsenal con ametralladoras, misiles y por si fuera poco traía una armadura. Apareció en las películas Batman y Batman Returns.

El amenazador vehículo utilizado por Michael Keaton en 1989. /Getty Images



Batman Begins 2004 Tumbler

Para la saga del Caballero Oscuro del director Christopher Nolan, el actor Christian Bale debutó con un modelo que sorprendió a todos, el atemorizador Tumbler. Diseñado inicialmente como un vehículo de asalto militar este acorazado batimóvil tenía un poder hasta para maniobrar en los tejados y aunque su estructura destaca por sus líneas militares es aprobado para ser manejado en la ciudad y si está interesado en adquirir uno lo venden por $1,000,000 de dólares. Con 15 pies de largo y 9 de ancho viene con un motor GM de 5.7 litros y con 500 hp. Puede ir de 0-60 mph en 5.6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 millas por hora. Al igual que los modelos anteriores está lleno de un arsenal que incluye cohetes, ametralladoras y lanzallamas.

Sin duda el Tumbler fue uno de los modelos que generó gran atención en la saga del Caballero de la noche de Christopher Nolan. /Getty Images



The Batman 2022

Con un impresionante motor V10 expuesto en su parte trasera, el más reciente batimóvil al mando del actor Robert Pattinson para la película The Batman a estrenarse hoy, tiene un aire al vehículo usado por Mad Max, con líneas que recuerdan a los modelos deportivos de los 60 y 70. Aunque no se han dado detalles específicos sobre los modelos base para su diseño, lo más probable es que sea un Dodge Charger 1968-1970 modificado. Esta versión tiene una carrocería acorazada y destaca en la parte trasera sus alerones como el modelo Lincoln de 1955. Aunque se ha reducido el tamaño respecto a los modelos anteriores, es más compacto, forma nuevamente parte esencial para ir en busca de los villanos de Ciudad Gótica.

El nuevo batimóvil en The Batman 2022 fabricado sobre un modelo Dodge Charger. /Getty Images

Otros vehículos

Otros vehículos utilizados por el superhéroe encapuchado durante sus apariciones, tanto en televisión como en el cine, han sido: una moto, como la que utilizó Christian Bale en The Dark Night, que salía del Tumbler. En la película con Adam West y Burt Ward de 1966 aparecieron el baticóptero y la batilancha y en 1989 Michael Keaton utilizó también un avión supersónico en forma de murciélago y en la Liga de la Justicia Ben Affleck sacó a relucir el Crawler.