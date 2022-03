AMLO habla sobre la deuda de Belinda con el SAT

El estatus que guarda Belinda frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México es tan sólo una controversia más en las que actualmente se encuentra involucrada.

El SAT es el organismo de gobierno encargado de que se aplique la política tributaria para que los contribuyentes paguen sus impuestos en tiempo y forma, con la finalidad de contribuir a los ingresos federales del país; y en diciembre del 2021, el Diario Oficial de la Federación publicó un edicto donde señalaron que Belinda tiene una deuda de $7,235,769 pesos, equivalentes a $350,000 dólares.

Sin embargo, la exprometida de Christian Nodal puede estar tranquila, ya que durante la “mañanera” de AMLO este aseguró que su administración no “no irá sobre” Belinda y otros personajes de la farándula mexicana que tienen deudas.

“Hace como dos días salió también una cantante, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda”, dijo el presidente de México al hablar sobre las obligaciones fiscales de los funcionarios descartando que su gobierno pretenda perseguir o exhibir a la cantante por los adeudos fiscales que tiene.

Andrés Manuel agregó, además, que a diferencia de otros sexenios, no utilizará los problemas fiscales de artistas o personajes famosos para dar la impresión de que se castiga la evasión de impuestos.

“Antes era común perseguir a un artista famoso o famosa y aparentar que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los de mero arriba no se les tocaba, porque sí un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban y tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos, entonces siempre queda lo espectacular y así querían darnos atole con el dedo, ahora no, se reformó la Constitución, ya no hay condonaciones”, señaló Obrador.

La deuda crea controversia porque Belinda apoyó a López Obrador en su carrera presidencial de 2018, cuando cantó en su cierre de campaña en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México, mientras que su hermano, Ignacio Peregrín, fue candidato a diputado del oficialismo en las elecciones de 2021.

