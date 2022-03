Julia Fox afirma que perdió 15 libras mientras salía con Kanye West: “No era una relación sostenible”

El romance que Julia Fox vivió con Kanye West duró tan solo seis semanas, pero fue tiempo más que suficiente para que su vida cambiara para siempre y se asomara a un mundo cuyas puertas habían estado cerradas para ella hasta entonces.

Su experiencia junto al polémico ex de Kim Kardashian fue “un curso intensivo sobre cómo ser famoso” que le pasó factura a nivel físico por el estrés y los viajes constantes que realizaron juntos.

“Hice todo lo posible para que funcionara. Yo ya tenía una vida muy ajetreada. ¿Cómo iba a encajar esa gran personalidad en una vida ya de por sí tan llena?”, reveló en una entrevista al periódico The New York Times.

“No era una relación sostenible. Perdí como 15 libras en ese mes” Julia Fox

Por otra parte, Julia insiste en que su relación no fue ningún montaje y quiso matizar esas polémicas declaraciones en las que aseguraba supuestamente que Kanye la “contrató” para el “papel de su novia”, pero que en realidad no eran monógamos.

“No creo que esas palabras hayan salido de mi boca. Me sentí como si fuera su novia, desde luego. Pero también sentí que me había puesto en el papel de su novia, y que él me había elegido a mí. Él era el que lo organizaba todo. Realmente me sentí como en una película”, aseguró.

Aunque ella ha hablado de Kanye en casi todas las entrevistas que ha concedido desde que se conocieron en una fiesta el pasado 31 de diciembre, no cree que él vaya a atreverse nunca a echárselo en cara.

“Si vienes por mí, yo voy a ir a por ti. Y se me da muy bien ir por la gente. Voy directo a la yugular. No creo que sea tan tonto como para hacer eso”, concluyó.

La pareja se conoció por primera vez en una fiesta en Miami y fueron vistos en una cita unos días después. Su “relación abierta” duró hasta el Día de San Valentín, cuando Fox confirmó que terminaron.

